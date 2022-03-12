https://ria.ru/20220312/covindex-1777799904.html

Covindex на прошлой неделе рекордно вырос

Covindex на прошлой неделе рекордно вырос - РИА Новости, 12.03.2022

Covindex на прошлой неделе рекордно вырос

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 28 февраля по 6 марта... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:08

2022-03-12T10:08

2022-03-12T10:08

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 28 февраля по 6 марта достиг 111,3 пункта - максимального значения за все время расчета, с апреля 2020 года. При этом индекс подскочил сразу на 14 пунктов, что стало рекордным недельным ростом.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек вырос по всем товарам набора: по антисептикам - на 23%, до 281 рубля, по перчаткам - на 22%, до 209 рублей, по туалетной бумаге - на 18%, до 109 рублей, по кусковому мылу - на 12%, до 128 рублей, по гречке - также на 12%, до 143 рублей, по медицинским маскам - на 6%, до 95 рублей, по лимонам - на 5%, до 41 рубля.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 14 пунктов и составил 111,3 пункта. До этого максимальным значением индекса были 100 пунктов, с которых стартовал его расчет в апреле 2020 года. А самым резким скачком был рост на 9,4 пункта, зафиксированный на неделе с 28 сентября по 4 октября 2020 года.Несмотря на снижение эпидемиологического фактора в потребительской повестке, покупатель вместе с продовольственными товарами "попутно" приобретал средства индивидуальной защиты и другие непродовольственные категории, что отразилось на росте индекса, отметили аналитики "Платформы ОФД".

https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777453074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии