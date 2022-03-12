https://ria.ru/20220312/bespilotnik-1777867720.html

Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником

Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником - РИА Новости, 12.03.2022

Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем инцидент с беспилотником, они договорились работать над установлением РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T20:15

2022-03-12T20:15

2022-03-12T20:15

в мире

загреб

хорватия

нато

йенс столтенберг

андрей пленкович

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем инцидент с беспилотником, они договорились работать над установлением фактов."Я поговорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем о вчерашнем инциденте с беспилотником в Загребе. Мы договорились оставаться в тесном контакте и вместе работать над установлением фактов", - написал он в своем Twitter.

https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777732971.html

загреб

хорватия

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Петр Попадюк

в мире, загреб, хорватия, нато, йенс столтенберг, андрей пленкович