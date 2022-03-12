https://ria.ru/20220312/bespilotnik-1777867720.html
Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником
Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником - РИА Новости, 12.03.2022
Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем инцидент с беспилотником, они договорились работать над установлением РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:15
2022-03-12T20:15
2022-03-12T20:15
в мире
загреб
хорватия
нато
йенс столтенберг
андрей пленкович
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем инцидент с беспилотником, они договорились работать над установлением фактов."Я поговорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем о вчерашнем инциденте с беспилотником в Загребе. Мы договорились оставаться в тесном контакте и вместе работать над установлением фактов", - написал он в своем Twitter.
https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777732971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, загреб, хорватия, нато, йенс столтенберг, андрей пленкович
Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником
Генсек НАТО Столтенберг и премьер Хорватии Пленкович обсудили инцидент с беспилотником