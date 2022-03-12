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Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником
Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником - РИА Новости, 12.03.2022
Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем инцидент с беспилотником, они договорились работать над установлением РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:15
2022-03-12T20:15
в мире
загреб
хорватия
нато
йенс столтенберг
андрей пленкович
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем инцидент с беспилотником, они договорились работать над установлением фактов."Я поговорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем о вчерашнем инциденте с беспилотником в Загребе. Мы договорились оставаться в тесном контакте и вместе работать над установлением фактов", - написал он в своем Twitter.
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в мире, загреб, хорватия, нато, йенс столтенберг, андрей пленкович
20:15 12.03.2022
 
Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником

Генсек НАТО Столтенберг и премьер Хорватии Пленкович обсудили инцидент с беспилотником

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем инцидент с беспилотником, они договорились работать над установлением фактов.
"Я поговорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем о вчерашнем инциденте с беспилотником в Загребе. Мы договорились оставаться в тесном контакте и вместе работать над установлением фактов", - написал он в своем Twitter.
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:14
Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский
 
В миреЗагребХорватияНАТОЙенс СтолтенбергАндрей Пленкович
 
 
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