Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Пассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее в Qazaq Air заявили о приостановлении рейсов в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию.
"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов через веб-сайт", - говорится в сообщении.
Поясняется, что авиаперевозчик соблюдает все требования "по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам". "Приносим извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта", - отмечается в сообщении.
Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, которая базируется в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства. Логотип авиакомпании сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана.