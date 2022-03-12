https://ria.ru/20220312/aviakompaniya-1777870004.html

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию - РИА Новости, 12.03.2022

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T20:39

2022-03-12T20:39

2022-03-12T20:39

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НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.Ранее в Qazaq Air заявили о приостановлении рейсов в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию."Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов через веб-сайт", - говорится в сообщении.Поясняется, что авиаперевозчик соблюдает все требования "по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам". "Приносим извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта", - отмечается в сообщении.Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, которая базируется в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства. Логотип авиакомпании сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана.

https://ria.ru/20220305/rosaviatsiya-1776722898.html

https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777602851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нур-султан, россия, казахстан, экономика, в мире