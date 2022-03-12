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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию - РИА Новости, 12.03.2022
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:39
2022-03-12T20:39
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россия
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НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.Ранее в Qazaq Air заявили о приостановлении рейсов в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию."Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов через веб-сайт", - говорится в сообщении.Поясняется, что авиаперевозчик соблюдает все требования "по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам". "Приносим извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта", - отмечается в сообщении.Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, которая базируется в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства. Логотип авиакомпании сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана.
https://ria.ru/20220305/rosaviatsiya-1776722898.html
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нур-султан, россия, казахстан, экономика, в мире
20:39 12.03.2022
 
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
Пассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее в Qazaq Air заявили о приостановлении рейсов в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию.
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"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов через веб-сайт", - говорится в сообщении.
Поясняется, что авиаперевозчик соблюдает все требования "по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам". "Приносим извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта", - отмечается в сообщении.
Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, которая базируется в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства. Логотип авиакомпании сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана.
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