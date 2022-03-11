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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777638953.html
Столтенберг объяснил, почему НАТО не хочет закрывать небо над Украиной
Столтенберг объяснил, почему НАТО не хочет закрывать небо над Украиной - РИА Новости, 11.03.2022
Столтенберг объяснил, почему НАТО не хочет закрывать небо над Украиной
НАТО понимает "разочарование" Украины из-за конфликта на территории страны и нежелания альянса закрыть небо, но эскалация приведет к жертвам и страданиям... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:52
2022-03-11T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. НАТО понимает "разочарование" Украины из-за конфликта на территории страны и нежелания альянса закрыть небо, но эскалация приведет к жертвам и страданиям населения, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Введение бесполетной зоны на Украине будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведет к прямому столкновению с Россией", - сказал Столтенберг в интервью турецкому агентству Anadolu. Он отметил, что альянс "понимает разочарование" Украины, но эскалация конфликта за пределы страны "просто приведет к большим страданиям и большему числу смертей".Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777619228.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:52 11.03.2022 (обновлено: 13:04 11.03.2022)
 
Столтенберг объяснил, почему НАТО не хочет закрывать небо над Украиной

Генсек НАТО Столтенберг: эскалация ситуации на Украине приведет к жертвам за ее пределами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. НАТО понимает "разочарование" Украины из-за конфликта на территории страны и нежелания альянса закрыть небо, но эскалация приведет к жертвам и страданиям населения, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Введение бесполетной зоны на Украине будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведет к прямому столкновению с Россией", - сказал Столтенберг в интервью турецкому агентству Anadolu. Он отметил, что альянс "понимает разочарование" Украины, но эскалация конфликта за пределы страны "просто приведет к большим страданиям и большему числу смертей".
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба, заявил Трюдо
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 20:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Лавров о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт между НАТО и Россией - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 14:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России
 
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