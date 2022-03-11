https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777602851.html

Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран

Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран - РИА Новости, 11.03.2022

Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран

Россия сняла введенные из-за пандемии ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, сообщила... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:07

2022-03-11T10:07

2022-03-11T11:40

распространение коронавируса

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

армения

россия

азербайджан

иран

казахстан

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия сняла введенные из-за пандемии ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, сообщила Росавиация."Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", — говорится в сообщении.Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению.При этом авиакомпании должны соблюдать постановление главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.

https://ria.ru/20220221/aviasoobschenie-1773976978.html

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

армения

россия

азербайджан

иран

казахстан

киргизия

таджикистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), армения, россия, азербайджан, иран, казахстан, киргизия, таджикистан, узбекистан, коронавирус covid-19