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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777602851.html
Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран
Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран - РИА Новости, 11.03.2022
Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран
Россия сняла введенные из-за пандемии ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, сообщила... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:07
2022-03-11T11:40
распространение коронавируса
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
армения
россия
азербайджан
иран
казахстан
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия сняла введенные из-за пандемии ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, сообщила Росавиация."Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", — говорится в сообщении.Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению.При этом авиакомпании должны соблюдать постановление главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.
https://ria.ru/20220221/aviasoobschenie-1773976978.html
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), армения, россия, азербайджан, иран, казахстан, киргизия, таджикистан, узбекистан, коронавирус covid-19
10:07 11.03.2022 (обновлено: 11:40 11.03.2022)
 
Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран

Россия с 9 марта сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия сняла введенные из-за пандемии ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, сообщила Росавиация.
"Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", — говорится в сообщении.
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Россия расширила авиасообщение с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой
Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению.
При этом авиакомпании должны соблюдать постановление главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".
Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.
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Распространение коронавирусаНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АрменияРоссияАзербайджанИранКазахстанКиргизияТаджикистанУзбекистанКоронавирус COVID-19
 
 
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