https://ria.ru/20220311/lenoblast-1777651747.html

Власти Ленобласти сформировали банк сельхозземель

Власти Ленобласти сформировали банк сельхозземель - РИА Новости, 11.03.2022

Власти Ленобласти сформировали банк сельхозземель

Власти Ленинградской области сформировали банк сельскохозяйственных земель, которые могут приобрести или взять в аренду агропромышленные производства, сообщил... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:49

2022-03-11T13:49

2022-03-11T13:49

ленинградская область

лужский район

ломоносовский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области сформировали банк сельскохозяйственных земель, которые могут приобрести или взять в аренду агропромышленные производства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, реестр свободных земель для ведения сельскохозяйственного производства, состоящий из 494 участка в 14 районах Ленобласти, размещен на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Среди предложений больше всего участков в Лужском районе ― 116 в и Бокситогорском ― 108, участки есть и Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском районах."Для нас очень важно чтобы сельхозземли обрабатывались, использовались по назначению, чтобы у земли был хозяин. Сегодня для тех, кто хочет начать сельхозпроизводство, выбор земли ― одна из основных составляющих начала своего дела. Чтобы облегчить эту задачу, с 2018 года мы реализуем программу постановки земель на государственный кадастровый учёт. Муниципальным образованием выдается специальная субсидия. Они формируют участки, ставят их на учёт и предлагают всем желающим в собственность или аренду для сельхозпроизводства. Таким образом, за три года мы получили порядка 17 тысяч гектаров доступных для предоставления в аренду и вовлечение в оборот", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Он отметил, что за получением земли, после выбора участка из предложенного реестра, согласно законодательству, необходимо обращаться в администрацию поселений. Земля распределяется на основе аукциона, предприятиям, ведущим сельхоздеятельность, земля для расширения производства предоставляется на льготных условиях.В пресс-службе напомнили, что всего в Ленинградской области в сельскохозяйственном обороте используются 230 гектаров сельхозземель. За период с 2018 года на государственный кадастровый учет поставлено свыше 17 тысяч га сельскохозяйственных земель, объем субсидий составил более 19 миллионов рублей. В 2021 году на территории семи районов ― Бокситогорский, Выборгский, Киришский, Лужский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский проведены кадастровые работы на площади 3,8 тысяч га, сумма субсидии ― 2,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220305/mikrozaymy-1776690093.html

лужский район

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лужский район, ломоносовский район