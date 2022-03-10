https://ria.ru/20220310/vklady-1777519308.html
Ситуация с оттоком средств со вкладов стабилизируется, заявил Силуанов
Ситуация с оттоком средств со вкладов стабилизируется, заявил Силуанов - РИА Новости, 10.03.2022
Ситуация с оттоком средств со вкладов стабилизируется, заявил Силуанов
Ситуация с оттоком средств со вкладов в российских банках стабилизируется, объем снятия наличных практически прекратился, заявил министр финансов России Антон... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:16
2022-03-10T17:16
2022-03-10T17:43
экономика
россия
антон силуанов
вклады
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация с оттоком средств со вкладов в российских банках стабилизируется, объем снятия наличных практически прекратился, заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Глава Минфина доложил о принятых правительством и Банком России мерах в финансовой сфере - по словам Силуанова, они уже дали первые результаты."Стабилизируется ситуация с оттоком депозитной базы: объем снятия наличных денег практически прекратился, при том что в предыдущие дни этот процесс был достаточно значительным. Выправляется ситуация с платежным балансом", - сказал Силуанов."Правительство совместно с Банком России будет дальше принимать меры по обеспечению устойчивости финансовой системы", - подчеркнул он.ЦБ в среду сообщил о сокращении впервые за две недели объема наличных денег в обращении в России. Эксперты объясняли это снижением спроса россиян и бизнеса на наличные из-за роста ставок по вкладам и введенных регулятивных мер в отношении наличной валюты.
https://ria.ru/20220310/upravlenie-1777524448.html
https://ria.ru/20220310/priostanovka-1777524892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, вклады, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
17:16 10.03.2022 (обновлено: 17:43 10.03.2022)
Ситуация с оттоком средств со вкладов стабилизируется, заявил Силуанов
Министр финансов Силуанов: ситуация с оттоком средств со вкладов в России стабилизируется