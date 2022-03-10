https://ria.ru/20220310/vklady-1777519308.html

Ситуация с оттоком средств со вкладов стабилизируется, заявил Силуанов

Ситуация с оттоком средств со вкладов стабилизируется, заявил Силуанов - РИА Новости, 10.03.2022

Ситуация с оттоком средств со вкладов стабилизируется, заявил Силуанов

Ситуация с оттоком средств со вкладов в российских банках стабилизируется, объем снятия наличных практически прекратился, заявил министр финансов России Антон... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:16

2022-03-10T17:16

2022-03-10T17:43

экономика

россия

антон силуанов

вклады

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация с оттоком средств со вкладов в российских банках стабилизируется, объем снятия наличных практически прекратился, заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Глава Минфина доложил о принятых правительством и Банком России мерах в финансовой сфере - по словам Силуанова, они уже дали первые результаты."Стабилизируется ситуация с оттоком депозитной базы: объем снятия наличных денег практически прекратился, при том что в предыдущие дни этот процесс был достаточно значительным. Выправляется ситуация с платежным балансом", - сказал Силуанов."Правительство совместно с Банком России будет дальше принимать меры по обеспечению устойчивости финансовой системы", - подчеркнул он.ЦБ в среду сообщил о сокращении впервые за две недели объема наличных денег в обращении в России. Эксперты объясняли это снижением спроса россиян и бизнеса на наличные из-за роста ставок по вкладам и введенных регулятивных мер в отношении наличной валюты.

https://ria.ru/20220310/upravlenie-1777524448.html

https://ria.ru/20220310/priostanovka-1777524892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, антон силуанов, вклады, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)