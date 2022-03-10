https://ria.ru/20220310/soveschanie-1777468722.html
Совещание правительства с участием Владимира Путина
Совещание правительства с участием Владимира Путина - РИА Новости, 10.03.2022
Совещание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:09
2022-03-10T17:09
2022-03-10T17:15
политика
владимир путин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777472177_0:19:600:357_1920x0_80_0_0_09008cc5753b625809a58f3fe3f1373b.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777472177_50:0:551:376_1920x0_80_0_0_8c871000c7f0d0002a365eb2ca87cd3a.jpg
LIVE: Путин проводит совещание с Правительством РФ
LIVE: Путин проводит совещание с Правительством РФ
2022-03-10T17:09
true
PT61M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, правительство рф, видео
Совещание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
2022-03-10T17:09
true
PT61M23S
17:09 10.03.2022 (обновлено: 17:15 10.03.2022)
Совещание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.