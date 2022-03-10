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День 15 спецоперации: встреча Лаврова и Кулебы, разработки Киевом биооружия
День 15 спецоперации: встреча Лаврова и Кулебы, разработки Киевом биооружия - РИА Новости, 10.03.2022
День 15 спецоперации: встреча Лаврова и Кулебы, разработки Киевом биооружия
На 15-й день спецоперации России на Украине в Анталье состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:34
2022-03-10T23:34
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
украина
сергей лавров
дмитрий кулеба
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На 15-й день спецоперации России на Украине в Анталье состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, а Минобороны РФ обнародовало данные о разработках на Украине образцов биологического оружия, которое могло быть направлено против России.Встреча в АнтальеКак отметил Лавров, спецоперация РФ на Украине идет по плану и Москва серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, допускает даже возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он заявил, что демилитаризация Украины необходима, и с этим медлить нельзя.Лавров также подчеркнул, что Москва не будет уговаривать Европу, если та перестанет покупать российские нефть и газ.Его украинский визави заявил по итогам переговоров, что разговор с Лавровым был сложным, но Киев готов продолжать диалог с Москвой. Он также добавил, что Украина и РФ пока не достигли решения по прекращению огня, но обсудили вопросы открытия гуманитарных коридоров, и Киев готов дать по ним гарантии. В свою очередь Лавров заявил, что российская сторона на переговорах Кулебой не собиралась договариваться в Анталье о прекращении огня.Глава МИД Турции Чавушоглу в свою очередь заявил, что встреча Лаврова и Кулебы была нелегкой, но прошла "культурно", по ее итогам Москва и Киев принципиально не против встречи на высшем уровне, а Анкара готова принять очередную встречу двух стран.Гумкоридоры так и не заработали, на Украине нашли биооружиеНесмотря на заявления о важности открытия гуманитарных коридоров, говорить об их полноценном открытии так и не приходится. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Киеве препятствуют этому, не заботясь о мирных гражданах. Об этом же говорил сегодня и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Тем временем Минобороны РФ опубликовало данные о разработках образцов биологического оружия на Украине. Минобороны провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. По данным Минобороны, в лабораториях Киева, Харькова и Одессы изучали возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, летучих мышей и насекомых.Встреча Путина и Зеленского возможна?В Киеве заявили, что Зеленский готов говорить с Путиным напрямую с помощью международных посредников, но идти на компромиссы Киев не намерен. Ранее Кулеба заявил, что Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь выразил надежду, что возможность встречи Путина и Зеленского появится, это будет проработано по белорусскому треку.Путин сегодня провел переговоры по телефону с главами Франции и ФРГ Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Они заявили российскому президенту, что решение кризиса на Украине должно быть достигнуто путем переговоров между Киевом и Москвой.Макрон также заявил по итогам переговоров, что намерен снова поговорить с Путиным в течение 48 часов.Кроме того, Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, информировал его о причинах и целях спецоперации по защите Донбасса и о переговорах с представителями украинских властей. В свою очередь Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям в ситуации с Украиной.Россия покидает Совет Европы, а Украину не торопятся брать в ЕСРоссия объявила о выходе из Совета Европы. В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.Тем временем французский президент Макрон заявил, что не считает возможным запуск процедуры рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС в условиях военного конфликта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров, дмитрий кулеба, владимир путин, владимир зеленский, совет европы
23:34 10.03.2022
 
День 15 спецоперации: встреча Лаврова и Кулебы, разработки Киевом биооружия

Пятнадцатый день спецоперации: встреча Лаврова и Кулебы, разработки Киевом биооружия

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На 15-й день спецоперации России на Украине в Анталье состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, а Минобороны РФ обнародовало данные о разработках на Украине образцов биологического оружия, которое могло быть направлено против России.

Встреча в Анталье

Как отметил Лавров, спецоперация РФ на Украине идет по плану и Москва серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, допускает даже возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он заявил, что демилитаризация Украины необходима, и с этим медлить нельзя.
Лавров также подчеркнул, что Москва не будет уговаривать Европу, если та перестанет покупать российские нефть и газ.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Его украинский визави заявил по итогам переговоров, что разговор с Лавровым был сложным, но Киев готов продолжать диалог с Москвой. Он также добавил, что Украина и РФ пока не достигли решения по прекращению огня, но обсудили вопросы открытия гуманитарных коридоров, и Киев готов дать по ним гарантии. В свою очередь Лавров заявил, что российская сторона на переговорах Кулебой не собиралась договариваться в Анталье о прекращении огня.
Глава МИД Турции Чавушоглу в свою очередь заявил, что встреча Лаврова и Кулебы была нелегкой, но прошла "культурно", по ее итогам Москва и Киев принципиально не против встречи на высшем уровне, а Анкара готова принять очередную встречу двух стран.

Гумкоридоры так и не заработали, на Украине нашли биооружие

Несмотря на заявления о важности открытия гуманитарных коридоров, говорить об их полноценном открытии так и не приходится. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Киеве препятствуют этому, не заботясь о мирных гражданах. Об этом же говорил сегодня и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Тем временем Минобороны РФ опубликовало данные о разработках образцов биологического оружия на Украине. Минобороны провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. По данным Минобороны, в лабораториях Киева, Харькова и Одессы изучали возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, летучих мышей и насекомых.
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Почему "истинные арийцы" ненавидят жителей Донбасса

Встреча Путина и Зеленского возможна?

В Киеве заявили, что Зеленский готов говорить с Путиным напрямую с помощью международных посредников, но идти на компромиссы Киев не намерен. Ранее Кулеба заявил, что Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь выразил надежду, что возможность встречи Путина и Зеленского появится, это будет проработано по белорусскому треку.
Путин сегодня провел переговоры по телефону с главами Франции и ФРГ Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Они заявили российскому президенту, что решение кризиса на Украине должно быть достигнуто путем переговоров между Киевом и Москвой.
Макрон также заявил по итогам переговоров, что намерен снова поговорить с Путиным в течение 48 часов.
Кроме того, Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, информировал его о причинах и целях спецоперации по защите Донбасса и о переговорах с представителями украинских властей. В свою очередь Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям в ситуации с Украиной.
Жизнь в освобожденных селах Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

Мужчина в жилом доме, поврежденном в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

Женщина в часовне села Крымское, перешедшее под контроль Луганской народной республики
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

Освобожденное село Крымское в ЛНР
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

Мужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В села доставляют гуманитарную помощь.

Жители села Сопино в Донецкой народной республике у автолавки
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

Военнослужащие НМ Луганской народной республики разговаривают с местными жителями в селе Крымское
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

Жительницы села Сопино в Донецкой народной республике отмечают с подаренными цветами Международный женский день в бомбоубежище
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на брошенных позициях ВСУ в селе Крымское, перешедшее под контроль ЛНР
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

Житель села Сопино проезжает через блок-пост в Донецкой народной республике
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

Лошадь в селе Сартана в Донецкой народной республике
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

Мужчина разгружает тележку с углем у разрушенного дома в селе Талаковка в Донецкой народной республике
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

Сгоревшая военная техника в поселке Донское в Донецкой народной республике
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Россия покидает Совет Европы, а Украину не торопятся брать в ЕС

Россия объявила о выходе из Совета Европы. В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.
Тем временем французский президент Макрон заявил, что не считает возможным запуск процедуры рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС в условиях военного конфликта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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