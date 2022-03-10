https://ria.ru/20220310/spetsoperatsiya-1777571164.html

День 15 спецоперации: встреча Лаврова и Кулебы, разработки Киевом биооружия

День 15 спецоперации: встреча Лаврова и Кулебы, разработки Киевом биооружия - РИА Новости, 10.03.2022

День 15 спецоперации: встреча Лаврова и Кулебы, разработки Киевом биооружия

На 15-й день спецоперации России на Украине в Анталье состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:34

2022-03-10T23:34

2022-03-10T23:34

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На 15-й день спецоперации России на Украине в Анталье состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, а Минобороны РФ обнародовало данные о разработках на Украине образцов биологического оружия, которое могло быть направлено против России.Встреча в АнтальеКак отметил Лавров, спецоперация РФ на Украине идет по плану и Москва серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, допускает даже возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он заявил, что демилитаризация Украины необходима, и с этим медлить нельзя.Лавров также подчеркнул, что Москва не будет уговаривать Европу, если та перестанет покупать российские нефть и газ.Его украинский визави заявил по итогам переговоров, что разговор с Лавровым был сложным, но Киев готов продолжать диалог с Москвой. Он также добавил, что Украина и РФ пока не достигли решения по прекращению огня, но обсудили вопросы открытия гуманитарных коридоров, и Киев готов дать по ним гарантии. В свою очередь Лавров заявил, что российская сторона на переговорах Кулебой не собиралась договариваться в Анталье о прекращении огня.Глава МИД Турции Чавушоглу в свою очередь заявил, что встреча Лаврова и Кулебы была нелегкой, но прошла "культурно", по ее итогам Москва и Киев принципиально не против встречи на высшем уровне, а Анкара готова принять очередную встречу двух стран.Гумкоридоры так и не заработали, на Украине нашли биооружиеНесмотря на заявления о важности открытия гуманитарных коридоров, говорить об их полноценном открытии так и не приходится. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Киеве препятствуют этому, не заботясь о мирных гражданах. Об этом же говорил сегодня и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Тем временем Минобороны РФ опубликовало данные о разработках образцов биологического оружия на Украине. Минобороны провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. По данным Минобороны, в лабораториях Киева, Харькова и Одессы изучали возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, летучих мышей и насекомых.Встреча Путина и Зеленского возможна?В Киеве заявили, что Зеленский готов говорить с Путиным напрямую с помощью международных посредников, но идти на компромиссы Киев не намерен. Ранее Кулеба заявил, что Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь выразил надежду, что возможность встречи Путина и Зеленского появится, это будет проработано по белорусскому треку.Путин сегодня провел переговоры по телефону с главами Франции и ФРГ Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Они заявили российскому президенту, что решение кризиса на Украине должно быть достигнуто путем переговоров между Киевом и Москвой.Макрон также заявил по итогам переговоров, что намерен снова поговорить с Путиным в течение 48 часов.Кроме того, Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, информировал его о причинах и целях спецоперации по защите Донбасса и о переговорах с представителями украинских властей. В свою очередь Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям в ситуации с Украиной.Россия покидает Совет Европы, а Украину не торопятся брать в ЕСРоссия объявила о выходе из Совета Европы. В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.Тем временем французский президент Макрон заявил, что не считает возможным запуск процедуры рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС в условиях военного конфликта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров, дмитрий кулеба, владимир путин, владимир зеленский, совет европы