https://ria.ru/20220310/sela-1777259743.html

Жизнь в освобожденных селах Донбасса

Жизнь в освобожденных селах Донбасса - РИА Новости, 10.03.2022

Жизнь в освобожденных селах Донбасса

Народная милиция ДНР и ЛНР при поддержке российских военных продолжает освобождать территории от украинских силовиков. Что происходит в республиках, смотрите в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:15

2022-03-10T11:15

2022-03-10T11:15

фото

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лнр

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Народная милиция ДНР и ЛНР при поддержке российских военных продолжает освобождать территории от украинских силовиков. Что происходит в республиках, смотрите в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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