17:22 10.03.2022 (обновлено: 17:33 10.03.2022)
Меры поддержки семей с детьми обеспечены в полном объеме, заявил Котяков
Глава Минтруда Котяков: все меры поддержки семей с детьми обеспечены в полном объеме
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что все меры поддержки семей с детьми обеспечены финансово в полном объеме.
"Владимир Владимирович, по вашему поручению проработан механизм предоставления нового пособия на детей от 8 до 16 лет, включительно семьям с низкими доходами. Эта мера станет частью поэтапно выстраивающейся целостной системы поддержки семей с детьми. Сейчас уже помощь получают нуждающиеся беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, это свыше 200 тысяч будущих матерей. Это родители детей до 3 лет, семьи с детьми от 3 до 7 лет, выплаты назначены таким семьям, в которых воспитывается более 5 миллионов детей этого возраста", - рассказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Министр также напомнил, что с 1 июля прошлого года "поддержкой в размере половины прожиточного минимума охвачены и одинокие родители – это 1,6 миллиона детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно".
"Все эти меры обеспечены финансированием в полном объеме. Мы держим на контроле своевременность перечисления средств и ведем по ним постоянный мониторинг обращений граждан", - подчеркнул Котяков.