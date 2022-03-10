https://ria.ru/20220310/semi-1777520638.html

Меры поддержки семей с детьми обеспечены в полном объеме, заявил Котяков

Меры поддержки семей с детьми обеспечены в полном объеме, заявил Котяков - РИА Новости, 10.03.2022

Меры поддержки семей с детьми обеспечены в полном объеме, заявил Котяков

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что все меры поддержки семей с детьми обеспечены финансово в полном объеме. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:22

2022-03-10T17:22

2022-03-10T17:33

россия

владимир путин

общество

семья

дети

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что все меры поддержки семей с детьми обеспечены финансово в полном объеме."Владимир Владимирович, по вашему поручению проработан механизм предоставления нового пособия на детей от 8 до 16 лет, включительно семьям с низкими доходами. Эта мера станет частью поэтапно выстраивающейся целостной системы поддержки семей с детьми. Сейчас уже помощь получают нуждающиеся беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, это свыше 200 тысяч будущих матерей. Это родители детей до 3 лет, семьи с детьми от 3 до 7 лет, выплаты назначены таким семьям, в которых воспитывается более 5 миллионов детей этого возраста", - рассказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Министр также напомнил, что с 1 июля прошлого года "поддержкой в размере половины прожиточного минимума охвачены и одинокие родители – это 1,6 миллиона детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно"."Все эти меры обеспечены финансированием в полном объеме. Мы держим на контроле своевременность перечисления средств и ведем по ним постоянный мониторинг обращений граждан", - подчеркнул Котяков.

https://ria.ru/20220308/vyplaty-1777152551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, общество, семья, дети