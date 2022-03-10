https://ria.ru/20220310/roddom-1777485736.html

Украинский депутат назвал историю с обстрелом роддома в Мариуполе фейком

Украинский депутат назвал историю с обстрелом роддома в Мариуполе фейком - РИА Новости, 10.03.2022

Украинский депутат назвал историю с обстрелом роддома в Мариуполе фейком

Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что история с якобы обстрелом роддома в Мариуполе - это очередная постановка и фейк. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:22

2022-03-10T15:22

2022-03-10T15:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

дмитрий полянский

антониу гутерреш

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что история с якобы обстрелом роддома в Мариуполе - это очередная постановка и фейк."Украина вся пропитана ложью и обманом. История трагедии в роддоме Мариуполя - очередная постановка и фейк", - написал Кива в Telegram.Ранее в сети появились кадры разрушенного здания, которое якобы является роддомом в Мариуполе. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". На комментарий генсека отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в своем Twitter он написал, что "так рождаются фейк-ньюс", и подчеркнул, что российская сторона предупреждала, "что эта больница превращена радикалами в военный объект".В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал. По словам министра, эти данные были предъявлены три дня назад на заседании Совета безопасности ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, дмитрий полянский, антониу гутерреш, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, оон