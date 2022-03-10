https://ria.ru/20220310/prezident-1777384345.html

Новым президентом Южной Кореи стал оппозиционный кандидат Юн Сок Ель

Новым президентом Южной Кореи стал оппозиционный кандидат Юн Сок Ель - РИА Новости, 10.03.2022

Новым президентом Южной Кореи стал оппозиционный кандидат Юн Сок Ель

Кандидат от консервативной оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель по итогам подсчета 100% голосов стал президентом Южной Кореи, следует из данных... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:52

2022-03-10T00:52

2022-03-10T01:01

в мире

южная корея

гражданская сила

мун чжэ ин

сеул

юн сок ель

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СЕУЛ, 10 мар — РИА Новости. Кандидат от консервативной оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель по итогам подсчета 100% голосов стал президентом Южной Кореи, следует из данных Национальной избирательной комиссии страны.Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта, явка избирателей на составила 77,1%, проголосовали более 34 миллионов человек из более 44 миллионов избирателей.Основными претендентами на пост президента были кандидат от правящей Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен и его главный соперник из оппозиционной консервативной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель. Третий по популярности в стране кандидат из центристской "Партии народа" Ан Чхоль Су прямо перед выборами заявил о слиянии кандидатур с Юн Сок Елем.По данным Национальной избирательной комиссии, после подсчета 100% голосов Юн Сок Ель набирает 48,56%, в то время как Ли Чжэ Мен — 47,83."Проводя предвыборную кампанию, я многому научился. Например, что нужно лидеру страны, как прислушиваться к голосам граждан, тому, что мы проводим выборы, соревнуемся ради граждан. Теперь соревнование закончилось, и мы все должны объединить силы и ради наших граждан, ради Республики Корея мы должны стать единым целым", — заявил Юн Сок Ель в своем обращении к нации после победы. Он отметил, что будет уважать дух конституции и парламент, где сейчас большинство занимают демократы, и объединит усилия с демократической партией.Политик также выразил сочувствие проигравшим Ли Чжэ Мену и Сим Сан Чжон от прогрессивной "Партии справедливости", которая набрала 2,37% голосов.Бывший генеральный прокурор Юн Сок Ель начал заниматься политикой не так давно. Он стал набирать популярность у общественности с конца 2020 года, когда публично выступал против правительственной реформы прокуратуры и часто упоминался в СМИ. Консервативных избирателей привлекла его продолжительная борьба против администрации теперь уже бывшего президента и демократа Мун Чжэ Ина, а также назначенного тем экс-министра юстиции Чху Ми Э.Юн Сок Ель заявлял, что правительство некомпетентно и коррумпировано, "приватизирует" власть и "грабит" нацию. В процессе генпрокурор был обвинен в ряде этических и юридических нарушений и несколько раз насильно отстранен от работы, но тогда отстоял свои права в суде. В марте 2021 года он покинул пост и выдвинулся независимым кандидатом на выборах президента, но потом присоединился к партии "Гражданская сила".

https://ria.ru/20220309/vybory-1776699059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, южная корея, гражданская сила, мун чжэ ин, сеул, юн сок ель