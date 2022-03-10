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Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР - РИА Новости, 10.03.2022
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР
Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре отметили готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:54
2022-03-10T15:59
политика
россия
юар
украина
брикс
владимир путин
сирил рамафоса
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре отметили готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны."Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и ЮАР и подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-южноафриканского стратегического партнерства. В частности, отмечена готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акцентирована важность продолжения взаимодействия в рамках БРИКС и на других международных площадках", - говорится в сообщении.Путин информировал президента ЮАР о причинах и целях спецоперации по защите Донбасса и о переговорах с представителями украинских властей.Президент ЮАР в разговоре с Путиным выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям в ситуации с Украиной.
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политика, россия, юар, украина, брикс, владимир путин, сирил рамафоса
15:54 10.03.2022 (обновлено: 15:59 10.03.2022)
 
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Президент России Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре отметили готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны.
"Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и ЮАР и подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-южноафриканского стратегического партнерства. В частности, отмечена готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акцентирована важность продолжения взаимодействия в рамках БРИКС и на других международных площадках", - говорится в сообщении.
Путин информировал президента ЮАР о причинах и целях спецоперации по защите Донбасса и о переговорах с представителями украинских властей.
Президент ЮАР в разговоре с Путиным выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям в ситуации с Украиной.
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