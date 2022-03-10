https://ria.ru/20220310/peregovory-1777493542.html

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР - РИА Новости, 10.03.2022

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре отметили готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:54

2022-03-10T15:54

2022-03-10T15:59

политика

россия

юар

украина

брикс

владимир путин

сирил рамафоса

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре отметили готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны."Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и ЮАР и подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-южноафриканского стратегического партнерства. В частности, отмечена готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акцентирована важность продолжения взаимодействия в рамках БРИКС и на других международных площадках", - говорится в сообщении.Путин информировал президента ЮАР о причинах и целях спецоперации по защите Донбасса и о переговорах с представителями украинских властей.Президент ЮАР в разговоре с Путиным выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям в ситуации с Украиной.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

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юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, юар, украина, брикс, владимир путин, сирил рамафоса