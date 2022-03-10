Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/mir-1777425896.html
В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир"
В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир" - РИА Новости, 10.03.2022
В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир"
Нацбанк Украины призвал банки Армении, Турции, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама и Киргизии прекратить любые операции с платежными картами "Мир". РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:16
2022-03-10T11:27
нацбанк украины
в мире
украина
платежная система "мир"
казахстан
армения
турция
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808866_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9fd2c7f882235367a17652536fc75502.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нацбанк Украины призвал банки Армении, Турции, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама и Киргизии прекратить любые операции с платежными картами "Мир"."Национальный банк Украины обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызской Республики с просьбой прекратить какие-либо операции с платежными картами платежной системы "Мир" на территории этих стран", - говорится в сообщении Нацбанка Украины в Facebook. В Нацбанке уточнили, что речь, в частности, идет о прекращении обслуживания карт "Мир" в сети банкоматов и POS-терминалов, а также о невозможности их использования в сфере электронной коммерции и при осуществлении переводов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220310/mastercard-1777381650.html
https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html
украина
казахстан
армения
турция
вьетнам
киргизия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808866_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fd49b0c7d72344091b2470ccd1f2d6ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нацбанк украины, в мире, украина, платежная система "мир", казахстан, армения, турция, вьетнам, киргизия, таджикистан
11:16 10.03.2022 (обновлено: 11:27 10.03.2022)
 
В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир"

Нацбанк Украины призвал иностранные банки прекратить операции с российскими картами "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карты национальной платежной системы "Мир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нацбанк Украины призвал банки Армении, Турции, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама и Киргизии прекратить любые операции с платежными картами "Мир".
"Национальный банк Украины обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызской Республики с просьбой прекратить какие-либо операции с платежными картами платежной системы "Мир" на территории этих стран", - говорится в сообщении Нацбанка Украины в Facebook. В Нацбанке уточнили, что речь, в частности, идет о прекращении обслуживания карт "Мир" в сети банкоматов и POS-терминалов, а также о невозможности их использования в сфере электронной коммерции и при осуществлении переводов.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 00:06
Ограничения для россиян на использование Visa и Mastercard вступило в силу
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 08:36
Для зарубежных поездок россияне смогут оформить карту "Мир — UnionPay"
 
Нацбанк УкраиныВ миреУкраинаПлатежная система "Мир"КазахстанАрменияТурцияВьетнамКиргизияТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала