https://ria.ru/20220310/mir-1777425896.html
В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир"
В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир" - РИА Новости, 10.03.2022
В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир"
Нацбанк Украины призвал банки Армении, Турции, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама и Киргизии прекратить любые операции с платежными картами "Мир". РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:16
2022-03-10T11:16
2022-03-10T11:27
нацбанк украины
в мире
украина
платежная система "мир"
казахстан
армения
турция
вьетнам
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нацбанк Украины призвал банки Армении, Турции, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама и Киргизии прекратить любые операции с платежными картами "Мир"."Национальный банк Украины обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызской Республики с просьбой прекратить какие-либо операции с платежными картами платежной системы "Мир" на территории этих стран", - говорится в сообщении Нацбанка Украины в Facebook. В Нацбанке уточнили, что речь, в частности, идет о прекращении обслуживания карт "Мир" в сети банкоматов и POS-терминалов, а также о невозможности их использования в сфере электронной коммерции и при осуществлении переводов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220310/mastercard-1777381650.html
https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нацбанк украины, в мире, украина, платежная система "мир", казахстан, армения, турция, вьетнам, киргизия, таджикистан
11:16 10.03.2022 (обновлено: 11:27 10.03.2022)
В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир"
Нацбанк Украины призвал иностранные банки прекратить операции с российскими картами "Мир"