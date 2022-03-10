https://ria.ru/20220310/mir-1777425896.html

В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир"

В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир" - РИА Новости, 10.03.2022

В Киеве призвали иностранные банки прекратить операции с картами "Мир"

Нацбанк Украины призвал банки Армении, Турции, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама и Киргизии прекратить любые операции с платежными картами "Мир". РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:16

2022-03-10T11:16

2022-03-10T11:27

нацбанк украины

в мире

украина

платежная система "мир"

казахстан

армения

турция

вьетнам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808866_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9fd2c7f882235367a17652536fc75502.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нацбанк Украины призвал банки Армении, Турции, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама и Киргизии прекратить любые операции с платежными картами "Мир"."Национальный банк Украины обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызской Республики с просьбой прекратить какие-либо операции с платежными картами платежной системы "Мир" на территории этих стран", - говорится в сообщении Нацбанка Украины в Facebook. В Нацбанке уточнили, что речь, в частности, идет о прекращении обслуживания карт "Мир" в сети банкоматов и POS-терминалов, а также о невозможности их использования в сфере электронной коммерции и при осуществлении переводов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220310/mastercard-1777381650.html

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html

украина

казахстан

армения

турция

вьетнам

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нацбанк украины, в мире, украина, платежная система "мир", казахстан, армения, турция, вьетнам, киргизия, таджикистан