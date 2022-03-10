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Ленинградская область
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Дрозденко утвердил планировку территории под станцию метро в Кудрово
Дрозденко утвердил планировку территории под станцию метро в Кудрово - РИА Новости, 10.03.2022
Дрозденко утвердил планировку территории под станцию метро в Кудрово
Власти Ленинградской области утвердили проекта планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция Петербургского... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:01
2022-03-10T16:01
ленинградская область
ленинградская область
общество
метро
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили проекта планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция Петербургского метрополитена "Кудрово", соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Дрозденко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, для будущей станции метро в проекте планировки территории предусмотрены два вестибюля, к которым будут подведены проезды. Сам объект планируется к размещению вдоль Мурманского шоссе, рядом с торговым центром "МЕГА".Проект планировки территории для лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное" разработан по распоряжению комитета градостроительной политики Ленинградской области."Вместе с тем продолжается работа по утверждению проекта планировки для транспортно-пересадочного узла в Кудрово", — сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что власти Ленобласти видят в "Кудрово" не только как станцию метрополитена, но и как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса.
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ленинградская область, общество, метро, александр дрозденко
16:01 10.03.2022
 

Дрозденко утвердил планировку территории под станцию метро в Кудрово

© РИА Новости / Евгений БиятовСтроительство станции метро
Строительство станции метро - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили проекта планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция Петербургского метрополитена "Кудрово", соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Дрозденко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, для будущей станции метро в проекте планировки территории предусмотрены два вестибюля, к которым будут подведены проезды. Сам объект планируется к размещению вдоль Мурманского шоссе, рядом с торговым центром "МЕГА".
"Общая площадь территории для строительства депо "Правобережное" составит 608 тысяч квадратных метров, оно сможет обслуживать 48 пар поездов в час", - рассказали в обладминистрации.
Проект планировки территории для лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное" разработан по распоряжению комитета градостроительной политики Ленинградской области.
"Вместе с тем продолжается работа по утверждению проекта планировки для транспортно-пересадочного узла в Кудрово", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что власти Ленобласти видят в "Кудрово" не только как станцию метрополитена, но и как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса.
Строительство метро в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Станцию метро "Кудрово" в Ленобласти планируется построить к 2029 году
 
Ленинградская областьЛенинградская областьОбществоМетроАлександр Дрозденко
 
 
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