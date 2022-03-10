https://ria.ru/20220310/metro-1777490596.html

Дрозденко утвердил планировку территории под станцию метро в Кудрово

Дрозденко утвердил планировку территории под станцию метро в Кудрово - РИА Новости, 10.03.2022

Дрозденко утвердил планировку территории под станцию метро в Кудрово

Власти Ленинградской области утвердили проекта планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция Петербургского... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:01

2022-03-10T16:01

2022-03-10T16:01

ленинградская область

ленинградская область

общество

метро

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили проекта планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция Петербургского метрополитена "Кудрово", соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Дрозденко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, для будущей станции метро в проекте планировки территории предусмотрены два вестибюля, к которым будут подведены проезды. Сам объект планируется к размещению вдоль Мурманского шоссе, рядом с торговым центром "МЕГА".Проект планировки территории для лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное" разработан по распоряжению комитета градостроительной политики Ленинградской области."Вместе с тем продолжается работа по утверждению проекта планировки для транспортно-пересадочного узла в Кудрово", — сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что власти Ленобласти видят в "Кудрово" не только как станцию метрополитена, но и как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса.

https://realty.ria.ru/20220128/kudrovo-1769989946.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, общество, метро, александр дрозденко