https://ria.ru/20220310/lnr-1777401708.html

Турчак навестил раненых защитников ЛНР

Турчак навестил раненых защитников ЛНР - РИА Новости, 10.03.2022

Турчак навестил раненых защитников ЛНР

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил в Луганской республиканской клинической больнице раненых защитников ЛНР, сообщили местные власти. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:45

2022-03-10T08:45

2022-03-10T16:49

здоровье - общество

леонид пасечник

луганск

луганская народная республика

госдума рф

единая россия

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777402370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5aa75ca94db071934289aa17c4c8a404.jpg

ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил в Луганской республиканской клинической больнице раненых защитников ЛНР, сообщили местные власти.В Луганске работает "десант" врачей из России во главе с главой комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым.По словам врачей, среди раненых есть "и средние, и тяжелые". В частности, у Ивана Новорука ранение лобной кости и лобной пазухи, у Сергея Жукова контузия и открытый перелом левой плечевой кости, у 23-летнего Андрея Сенчукова "тяжелое осколочное ранение навылет, через все лицо <…>, прооперирован, пока результат неплохой".Турчак, в свою очередь, попросил врачей подать заявки на необходимое оборудование и лекарства, которые будут включены в содержание следующих гуманитарных конвоев."Туда также будут включены аппараты ИВЛ", - добавил секретарь генсовета ЕР, видеозапись его общения с ранеными распространили местные власти.Турчак пожелал также раненым выздоровления.Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил раненым награды республики - орден "За доблесть" 2-й степени и медаль "За отвагу".

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Здесь – Россия" – Турчак обратился к жителям освобожденной Станицы Луганской Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил Станицу Луганская, недавно взятую под контроль Народной милицией ЛНР, сообщил журналистам представитель местных властей. Турчак привез с собой гуманитарную помощь для жителей освобожденных населенных пунктов. По его словам, "самое главное …> мы с вами были, если и будем". "И точно - возврата к прошлому не будет. Здесь - Россия. Чтобы вы это знали, понимали и всем передали", - обратился политик к жителям Станицы Луганской. 2022-03-10T08:45 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, леонид пасечник, луганск, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, признание днр и лнр в россии