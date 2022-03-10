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Турчак навестил раненых защитников ЛНР
Турчак навестил раненых защитников ЛНР - РИА Новости, 10.03.2022
Турчак навестил раненых защитников ЛНР
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил в Луганской республиканской клинической больнице раненых защитников ЛНР, сообщили местные власти. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:45
2022-03-10T16:49
здоровье - общество
леонид пасечник
луганск
луганская народная республика
госдума рф
единая россия
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил в Луганской республиканской клинической больнице раненых защитников ЛНР, сообщили местные власти.В Луганске работает "десант" врачей из России во главе с главой комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым.По словам врачей, среди раненых есть "и средние, и тяжелые". В частности, у Ивана Новорука ранение лобной кости и лобной пазухи, у Сергея Жукова контузия и открытый перелом левой плечевой кости, у 23-летнего Андрея Сенчукова "тяжелое осколочное ранение навылет, через все лицо &lt;…&gt;, прооперирован, пока результат неплохой".Турчак, в свою очередь, попросил врачей подать заявки на необходимое оборудование и лекарства, которые будут включены в содержание следующих гуманитарных конвоев."Туда также будут включены аппараты ИВЛ", - добавил секретарь генсовета ЕР, видеозапись его общения с ранеными распространили местные власти.Турчак пожелал также раненым выздоровления.Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил раненым награды республики - орден "За доблесть" 2-й степени и медаль "За отвагу".
луганск
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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"Здесь – Россия" – Турчак обратился к жителям освобожденной Станицы Луганской
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил Станицу Луганская, недавно взятую под контроль Народной милицией ЛНР, сообщил журналистам представитель местных властей. Турчак привез с собой гуманитарную помощь для жителей освобожденных населенных пунктов. По его словам, "самое главное …&gt; мы с вами были, если и будем". "И точно - возврата к прошлому не будет. Здесь - Россия. Чтобы вы это знали, понимали и всем передали", - обратился политик к жителям Станицы Луганской.
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здоровье - общество, леонид пасечник, луганск, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, признание днр и лнр в россии
08:45 10.03.2022 (обновлено: 16:49 10.03.2022)
 
Турчак навестил раненых защитников ЛНР

Секретарь генсовета ЕР Турчак навестил раненых защитников ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил в Луганской республиканской клинической больнице раненых защитников ЛНР, сообщили местные власти.
В Луганске работает "десант" врачей из России во главе с главой комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым.
По словам врачей, среди раненых есть "и средние, и тяжелые". В частности, у Ивана Новорука ранение лобной кости и лобной пазухи, у Сергея Жукова контузия и открытый перелом левой плечевой кости, у 23-летнего Андрея Сенчукова "тяжелое осколочное ранение навылет, через все лицо <…>, прооперирован, пока результат неплохой".
Турчак, в свою очередь, попросил врачей подать заявки на необходимое оборудование и лекарства, которые будут включены в содержание следующих гуманитарных конвоев.
"Туда также будут включены аппараты ИВЛ", - добавил секретарь генсовета ЕР, видеозапись его общения с ранеными распространили местные власти.
Турчак пожелал также раненым выздоровления.
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил раненым награды республики - орден "За доблесть" 2-й степени и медаль "За отвагу".
Запорожская АЭС под контролем российских военных
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
1 из 12

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
2 из 12

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
3 из 12

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

Военнослужащий РФ держит дозиметр на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
4 из 12

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
5 из 12

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
6 из 12

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Запорожская АЭС полностью перешла под контроль российских военных
7 из 12

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
8 из 12

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
9 из 12

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
10 из 12

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
11 из 12

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
12 из 12

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
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