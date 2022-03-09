https://ria.ru/20220309/aes-1777280616.html

Запорожская АЭС под контролем российских военных

Запорожская АЭС под контролем российских военных - РИА Новости, 09.03.2022

Запорожская АЭС под контролем российских военных

Запорожская АЭС полностью перешла под контроль Росгвардии и работает в штатном режиме. Кадры из Энергодара, где находится станция, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:46

2022-03-09T15:46

2022-03-09T16:06

фото

обострение ситуации в днр и лнр

запорожская аэс

энергодар

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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Запорожская АЭС полностью перешла под контроль Росгвардии и работает в штатном режиме. Кадры из Энергодара, где находится станция, — в фотоленте Ria.ru.

энергодар

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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