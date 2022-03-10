https://ria.ru/20220310/lavrov-1777465005.html

Лавров рассказал об итогах встречи с Кулебой и Чавушоглу в Анталье

Лавров рассказал об итогах встречи с Кулебой и Чавушоглу в Анталье - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров рассказал об итогах встречи с Кулебой и Чавушоглу в Анталье

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:56

2022-03-10T13:56

2022-03-10T15:10

россия

украина

турция

сергей лавров

мевлют чавушоглу

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.Ключевые заявления главы российской дипломатии — в материале РИА Новости.Об американских лабораториях на Украине"Насчет того, что они это уже свое оружие применяли, у меня данных нет. Но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений".О роддоме в МариуполеО ходе специальной военной операции"Если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, (то. — Прим. ред.) эти оценки дают, во-первых, представители нашего министерства обороны, и, самое главное, дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом спецоперация идет по плану"."Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов".О санкциях и российской экономике"Что касается состояния экономики Российской Федерации, то мы сами об этом позаботимся, этим занимается президент, занимается наше правительство"."Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа".О переговорах в Белоруссии"Сегодняшняя беседа (показала. — Прим. ред.) что этот трек является безальтернативным"."Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса"."На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ".О возможности встречи Путина и Зеленского"Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности. Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали. <...> Я ему (Кулебе. — Прим. ред.) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему".О дипломатической работе"Мы своих послов в любой ситуации максимально подробно ориентируем о нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, и наши послы добросовестно эту информацию доносят до властей страны пребывания, чтобы у них была объективная картина. Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну — суверенную, независимую, члена ООН, выполнять "заказ" старшего брата — это не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди"."Мы до последнего хотели решить вопрос дипломатическим путем. Мы представили развернутый документ о нашем двустороннем договоре с Соединенными Штатами и проект соглашения Россия — НАТО по всем ключевым вопросам европейской безопасности с учетом интересов безопасности всех без исключения стран континента, включая Украину. Нам было сказано, что "Украина — это наша (страна. — Прим. ред.), и мы сами с Украиной будем решать ее судьбу".Об угрозе ядерной войны"Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777453074.html

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Лавров: "Родильный дом давно захвачен батальоном "Азов"" Пресс-конференция Сергея Лаврова после трехсторонних переговоров в Турции 2022-03-10T13:56 true PT0M57S

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Давид Нармания

россия, украина, турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба