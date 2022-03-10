https://ria.ru/20220310/lavrov-1777465005.html
Лавров рассказал об итогах встречи с Кулебой и Чавушоглу в Анталье
Лавров рассказал об итогах встречи с Кулебой и Чавушоглу в Анталье - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров рассказал об итогах встречи с Кулебой и Чавушоглу в Анталье
Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:56
2022-03-10T13:56
2022-03-10T15:10
россия
украина
турция
сергей лавров
мевлют чавушоглу
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777467499_0:326:3062:2048_1920x0_80_0_0_5fe376acba86d109a6e65a74931ffc92.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.Ключевые заявления главы российской дипломатии — в материале РИА Новости.Об американских лабораториях на Украине"Насчет того, что они это уже свое оружие применяли, у меня данных нет. Но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений".О роддоме в МариуполеО ходе специальной военной операции"Если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, (то. — Прим. ред.) эти оценки дают, во-первых, представители нашего министерства обороны, и, самое главное, дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом спецоперация идет по плану"."Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов".О санкциях и российской экономике"Что касается состояния экономики Российской Федерации, то мы сами об этом позаботимся, этим занимается президент, занимается наше правительство"."Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа".О переговорах в Белоруссии"Сегодняшняя беседа (показала. — Прим. ред.) что этот трек является безальтернативным"."Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса"."На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ".О возможности встречи Путина и Зеленского"Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности. Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали. <...> Я ему (Кулебе. — Прим. ред.) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему".О дипломатической работе"Мы своих послов в любой ситуации максимально подробно ориентируем о нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, и наши послы добросовестно эту информацию доносят до властей страны пребывания, чтобы у них была объективная картина. Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну — суверенную, независимую, члена ООН, выполнять "заказ" старшего брата — это не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди"."Мы до последнего хотели решить вопрос дипломатическим путем. Мы представили развернутый документ о нашем двустороннем договоре с Соединенными Штатами и проект соглашения Россия — НАТО по всем ключевым вопросам европейской безопасности с учетом интересов безопасности всех без исключения стран континента, включая Украину. Нам было сказано, что "Украина — это наша (страна. — Прим. ред.), и мы сами с Украиной будем решать ее судьбу".Об угрозе ядерной войны"Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777453074.html
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777409213.html
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html
https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777461688.html
https://ria.ru/20220310/evropa-1777411640.html
https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777467499_867:523:2901:2048_1920x0_80_0_0_2fddb47b80686cb4f20d08415b36ef90.jpg
Лавров: "Родильный дом давно захвачен батальоном "Азов""
Пресс-конференция Сергея Лаврова после трехсторонних переговоров в Турции
2022-03-10T13:56
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Ключевые заявления главы российской дипломатии — в материале РИА Новости.
Об американских лабораториях на Украине
"Совершенно возмутительные факты того, чем Пентагон занимается в созданных на его деньги, на деньги США, биологических лабораториях, используя украинскую территорию для того, чтобы экспериментировать патогенами, которые впоследствии могут использоваться для создания биологического оружия. <...> Конечно, американцы осуществляли свою деятельность в глубокой тайне. Точно так же, как они работают и в других государствах постсоветского пространства, создавая свои военно-биологические лаборатории прямо по периметру Российской Федерации, ну еще КНР. Поэтому от этого уж точно не отвертеться".
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
"Насчет того, что они это уже свое оружие применяли, у меня данных нет. Но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений".
О роддоме в Мариуполе
"Родильный дом — не в первый раз мы слышим гипотетические крики по поводу так называемых "зверств", которые "чинят российские вооруженные силы". Седьмого или шестого марта, сейчас точно не помню, но на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультрарадикального батальона <...> Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируются общественные мнения во всем мире. И я видел все эти репортажи <...> очень эмоционально, но к сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет составить объективное представление, никогда особым вниманием не пользуется".
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
О ходе специальной военной операции
"Если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, (то. — Прим. ред.) эти оценки дают, во-первых, представители нашего министерства обороны, и, самое главное, дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом спецоперация идет по плану".
"Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть за право России
быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов".
О санкциях и российской экономике
"Что касается состояния экономики Российской Федерации, то мы сами об этом позаботимся, этим занимается президент, занимается наше правительство".
"Мы справлялись с трудностями на протяжении всей нашей истории. Мы выйдем из кризиса с оздоровившейся психологией. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания, и у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности: где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев".
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
"Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа".
О переговорах в Белоруссии
"Сегодняшняя беседа (показала. — Прим. ред.) что этот трек является безальтернативным".
"Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса".
"На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ".
О возможности встречи Путина и Зеленского
"Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности. Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали. <...> Я ему (Кулебе. — Прим. ред.) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему".
О дипломатической работе
"Мы своих послов в любой ситуации максимально подробно ориентируем о нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, и наши послы добросовестно эту информацию доносят до властей страны пребывания, чтобы у них была объективная картина. Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну — суверенную, независимую, члена ООН
, выполнять "заказ" старшего брата — это не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди".
"Мы до последнего хотели решить вопрос дипломатическим путем. Мы представили развернутый документ о нашем двустороннем договоре с Соединенными Штатами и проект соглашения Россия — НАТО по всем ключевым вопросам европейской безопасности с учетом интересов безопасности всех без исключения стран континента, включая Украину. Нам было сказано, что "Украина — это наша (страна. — Прим. ред.), и мы сами с Украиной будем решать ее судьбу".
Об угрозе ядерной войны
"Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы".
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.