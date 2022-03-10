https://ria.ru/20220310/kredit-1777556630.html
Власти Пермского края разработали для МСП льготный кредит
Власти Пермского края разработали для МСП льготный кредит - РИА Новости, 10.03.2022
Власти Пермского края разработали для МСП льготный кредит
Власти Пермского края в условиях санкций планируют направить в Микрофинансовую компанию региона 500 миллионов рублей для выдачи льготных кредитов... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:48
2022-03-10T20:48
2022-03-10T20:48
пермский край
дмитрий махонин
экономика
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ПЕРМЬ, 10 мар – РИА Новости. Власти Пермского края в условиях санкций планируют направить в Микрофинансовую компанию региона 500 миллионов рублей для выдачи льготных кредитов предпринимателям на сумму до 3 миллионов рублей под 5% годовых, сообщается на сайте губернатора.В четверг на заседании регионального правительства Пермского края был представлен первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, направленных на экономическую стабилизацию сектора в условиях санкций. Как отметил глава минэкономразвития региона Эдуард Соснин, разработанные решения дополнят федеральные инициативы, благодаря чему будет "расширено число получателей помощи".По информации пресс-службы губернатора Пермского края, предлагаемый пакет региональных мер разработан по двум направлениям: налоговым преференциям и прямой финансовой поддержке. В рамках последнего, в частности, планируется открыть льготный кредит для бизнеса.По его словам, это позволит предпринимателям ликвидировать возникшие в связи с ростом цен кассовые разрывы, покрыть текущие расходы, получить дополнительные ресурсы на оптимизацию логистики в условиях санкций.Как добавили в пресс-службе губернатора Пермского края, среди других предлагаемых мер финансовой помощи: субсидирование половины процентных ставок по кредитам, оформленных до 1 марта 2022 года, а также компенсация части затрат на приобретение оборудования. В ведомстве также пояснили, что в числе налоговых льгот бизнесу из пострадавших отраслей будет предложено снизить процентные ставки и использовать упрощенную систему налогообложения.Как подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин, предлагаемые решения надо в сжатые сроки обсудить с представителями предпринимательского сообщества. "Нужно учесть мнения тех, для кого мы разрабатывали данный пакет. Это важно, потому что меры поддержки должны быть эффективными и востребованными", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774092538.html
https://ria.ru/20220107/perm-1765990497.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/perm-1776181893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, экономика
ПЕРМЬ, 10 мар – РИА Новости. Власти Пермского края в условиях санкций планируют направить в Микрофинансовую компанию региона 500 миллионов рублей для выдачи льготных кредитов предпринимателям на сумму до 3 миллионов рублей под 5% годовых, сообщается на сайте губернатора.
В четверг на заседании регионального правительства Пермского края
был представлен первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, направленных на экономическую стабилизацию сектора в условиях санкций. Как отметил глава минэкономразвития региона Эдуард Соснин, разработанные решения дополнят федеральные инициативы, благодаря чему будет "расширено число получателей помощи".
По информации пресс-службы губернатора Пермского края, предлагаемый пакет региональных мер разработан по двум направлениям: налоговым преференциям и прямой финансовой поддержке. В рамках последнего, в частности, планируется открыть льготный кредит для бизнеса.
"Мы выходим с инициативой о докапитализации Микрофинансовой компании Пермского края на сумму 500 миллионов рублей для выдачи предпринимателям региона финансового продукта “Антикризисный 5.0”. Основные условия его получения – максимальная сумма кредита – от 50 тысяч рублей до 3 миллионов рублей под 5% годовых", – пояснил Соснин.
По его словам, это позволит предпринимателям ликвидировать возникшие в связи с ростом цен кассовые разрывы, покрыть текущие расходы, получить дополнительные ресурсы на оптимизацию логистики в условиях санкций.
Как добавили в пресс-службе губернатора Пермского края, среди других предлагаемых мер финансовой помощи: субсидирование половины процентных ставок по кредитам, оформленных до 1 марта 2022 года, а также компенсация части затрат на приобретение оборудования. В ведомстве также пояснили, что в числе налоговых льгот бизнесу из пострадавших отраслей будет предложено снизить процентные ставки и использовать упрощенную систему налогообложения.
"Региональные власти предлагают ввести скидку в размере 50% по уплате налога на имущество организаций, владеющих торгово-офисной недвижимостью, облагаемой от кадастровой стоимости. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться владельцы торгово-офисных зданий и помещений, у которых снижение выручки налогоплательщика произошло не менее чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", – отметила пресс-служба.
Как подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин
, предлагаемые решения надо в сжатые сроки обсудить с представителями предпринимательского сообщества. "Нужно учесть мнения тех, для кого мы разрабатывали данный пакет. Это важно, потому что меры поддержки должны быть эффективными и востребованными", – отметил губернатор.