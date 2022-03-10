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Биография Юн Сок Еля

Биография Юн Сок Еля - РИА Новости, 10.03.2022

Биография Юн Сок Еля

Юн Сок Ёль родился 18 декабря 1960 года в Сеуле. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T03:26

2022-03-10T03:26

2022-03-10T03:26

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южная корея

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юн сок ель

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Юн Сок Ёль родился 18 декабря 1960 года в Сеуле. В 1983 году получил степень бакалавра права в Сеульском национальном университете, в 1988 году там же получил степень магистра права. В 1991 году сдал адвокатский экзамен. В 1994 году окончил Судебный научно-исследовательский институт.В 1994-1996 годах работал в прокуратуре Тэгу, в 1996-1997 годах – в прокуратуре Чхунчхон, в 1997-1999 годах – в прокуратуре Сувон.В 1999-2001 годах служил в Сеульской районной прокуратуре, в 2001-2002 годах – в Пусанской районной прокуратуре. В 2002-2003 годах был юристом в юридической фирме Pacific.В 2003 году вернулся в прокуратуру, в 2003-2005 годах работал в прокуратуре Кванджу, в 2005-2007 годах – в прокуратуре Ыйчжонбу.В 2007-2008 годах работал в Верховной прокуратуре, в 2008-2009 годах – в прокуратуре Тэджон.С января по август 2009 года занимал должность начальника отдела специальных расследований прокуратуры Тэгу.С августа 2009 года работал во 2-ом отделе уголовной информации Верховной прокуратуры.В 2010-2011 годах – заместитель прокурора центральной районной прокуратуры Сеула, одновременно – в центральном следственном управлении Верховной прокуратуры.В 2011-2012 годах – главный прокурор Центрального округа Сеула, одновременно – в центральном следственном управлении Верховной прокуратуры.В 2012-2013 годах – заместитель главного прокурора Центрального района Сеула.В 2013-2014 годах работал в прокуратуре Сувон, в 2014-2016 годах – в генеральной прокуратуре Тэгу, затем в генеральной прокуратуре Тэджона.В 2016 году он был назначен руководителем следственной группы Специальной прокуратуры Южной Кореи.В мае 2017 года был назначен главным прокурором Центральной окружной прокуратуры Сеула.В июле 2019 года занял пост генерального прокурора Южной Кореи. В марте 2021 года подал в отставку.Во время работы в прокурате участвовал в расследовании громких уголовных дел, связанных с коррупцией и превышением полномочий на высоком уровне, в том числе в отношении бывшего президента Пак Кын Хе, которая была осуждена на длительный тюремный срок за коррупцию (помилована в декабре 2021 года). В июле 2021 года Юн Сок Ёль присоединился к главной оппозиционной партии "Гражданская сила". В ноябре 2021 года выиграл президентские праймериз, набрав 48% голосов (его главный оппонент Хон Чжун Пё получил 42%). Среди внешнеполитических приоритетов – укрепление альянса с США, расширение экономического сотрудничества с Китаем в интересах двух стран.Юн Сок Ёль выступает за принятие строгих мер для продвижения денуклеаризации Северной Кореи и обещает укрепить национальную оборону, заявив, что это ключ к процветанию и миру на Корейском полуострове.Материал подготовлен на основе информации Радио Sputnik и открытых источников

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справки, южная корея, политика, юн сок ель