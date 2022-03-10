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ДНР поможет жителям освобожденных территорий вернуться к нормальной жизни

ДНР поможет жителям освобожденных территорий вернуться к нормальной жизни - РИА Новости, 10.03.2022

ДНР поможет жителям освобожденных территорий вернуться к нормальной жизни

Донецкая народная республика не бросит жителей недавно освобожденных населенных пунктов, обеспечит их возвращение к нормальной жизни, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:55

2022-03-10T11:55

2022-03-10T12:07

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Донецкая народная республика не бросит жителей недавно освобожденных населенных пунктов, обеспечит их возвращение к нормальной жизни, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Вы же нас не бросите?" - этот вопрос, по словам Пушилина, не раз задавали жители освобожденного поселка Мирное.Как отмечается, власти ДНР приехали в поселок вместе с первым зампредседателя Совета Федерации, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, депутатами Госдумы Дмитрием Саблиным и Игорем Костюкевичем.Пушилин добавил, что российские представители привезли в поселок продуктовые и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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