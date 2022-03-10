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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/donbass-1777434803.html
ДНР поможет жителям освобожденных территорий вернуться к нормальной жизни
ДНР поможет жителям освобожденных территорий вернуться к нормальной жизни - РИА Новости, 10.03.2022
ДНР поможет жителям освобожденных территорий вернуться к нормальной жизни
Донецкая народная республика не бросит жителей недавно освобожденных населенных пунктов, обеспечит их возвращение к нормальной жизни, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:55
2022-03-10T12:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
донецкая область
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Донецкая народная республика не бросит жителей недавно освобожденных населенных пунктов, обеспечит их возвращение к нормальной жизни, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Вы же нас не бросите?" - этот вопрос, по словам Пушилина, не раз задавали жители освобожденного поселка Мирное.Как отмечается, власти ДНР приехали в поселок вместе с первым зампредседателя Совета Федерации, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, депутатами Госдумы Дмитрием Саблиным и Игорем Костюкевичем.Пушилин добавил, что российские представители привезли в поселок продуктовые и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, донецкая область
11:55 10.03.2022 (обновлено: 12:07 10.03.2022)
 
ДНР поможет жителям освобожденных территорий вернуться к нормальной жизни

Пушилин пообещал помочь жителям освобожденных территорий ДНР вернуться к нормальной жизни

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМестные жители на автобусной остановке в селе Пионерское в Донецкой народной республике
Местные жители на автобусной остановке в селе Пионерское в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Местные жители на автобусной остановке в селе Пионерское в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Донецкая народная республика не бросит жителей недавно освобожденных населенных пунктов, обеспечит их возвращение к нормальной жизни, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Вы же нас не бросите?" - этот вопрос, по словам Пушилина, не раз задавали жители освобожденного поселка Мирное.
Как отмечается, власти ДНР приехали в поселок вместе с первым зампредседателя Совета Федерации, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, депутатами Госдумы Дмитрием Саблиным и Игорем Костюкевичем.
Пушилин добавил, что российские представители привезли в поселок продуктовые и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты.
Жизнь в освобожденных селах Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

Мужчина в жилом доме, поврежденном в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

Женщина в часовне села Крымское, перешедшее под контроль Луганской народной республики
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

Освобожденное село Крымское в ЛНР
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

Мужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В села доставляют гуманитарную помощь.

Жители села Сопино в Донецкой народной республике у автолавки
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

Военнослужащие НМ Луганской народной республики разговаривают с местными жителями в селе Крымское
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

Жительницы села Сопино в Донецкой народной республике отмечают с подаренными цветами Международный женский день в бомбоубежище
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на брошенных позициях ВСУ в селе Крымское, перешедшее под контроль ЛНР
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

Житель села Сопино проезжает через блок-пост в Донецкой народной республике
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

Лошадь в селе Сартана в Донецкой народной республике
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

Мужчина разгружает тележку с углем у разрушенного дома в селе Талаковка в Донецкой народной республике
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

Сгоревшая военная техника в поселке Донское в Донецкой народной республике
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
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