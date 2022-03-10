https://ria.ru/20220310/deti-1777520906.html
Путин поручил проработать программу по компенсации детского отдыха
Путин поручил проработать программу по компенсации детского отдыха - РИА Новости, 10.03.2022
Путин поручил проработать программу по компенсации детского отдыха
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать аналогичную прошлому году программу по компенсации детского отдыха и запустить ее в мае. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:24
2022-03-10T17:24
2022-03-10T18:31
общество
владимир путин
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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новости - туризм
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать аналогичную прошлому году программу по компенсации детского отдыха и запустить ее в мае."В прошлом году запустили программу возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, там не больше 20 тысяч рублей, и этой льготой воспользовались семьи, где проживают 400 тысяч детей. Я прошу вас осуществить такую же программу в этом году с 1 мая. Надо только заранее все это сделать и оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022 году", - сказал Путин на совещании с кабмином, обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, дети, новости - туризм
17:24 10.03.2022 (обновлено: 18:31 10.03.2022)
Путин поручил проработать программу по компенсации детского отдыха
Президент Путин поручил Минтруду проработать программу по компенсации детского отдыха