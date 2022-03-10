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Туризм
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Путин поручил проработать программу по компенсации детского отдыха
Путин поручил проработать программу по компенсации детского отдыха - РИА Новости, 10.03.2022
Путин поручил проработать программу по компенсации детского отдыха
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать аналогичную прошлому году программу по компенсации детского отдыха и запустить ее в мае. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:24
2022-03-10T18:31
общество
владимир путин
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
дети
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать аналогичную прошлому году программу по компенсации детского отдыха и запустить ее в мае."В прошлом году запустили программу возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, там не больше 20 тысяч рублей, и этой льготой воспользовались семьи, где проживают 400 тысяч детей. Я прошу вас осуществить такую же программу в этом году с 1 мая. Надо только заранее все это сделать и оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022 году", - сказал Путин на совещании с кабмином, обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
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общество, владимир путин, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, дети, новости - туризм
17:24 10.03.2022 (обновлено: 18:31 10.03.2022)
 
Путин поручил проработать программу по компенсации детского отдыха

Президент Путин поручил Минтруду проработать программу по компенсации детского отдыха

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпатории
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпатории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать аналогичную прошлому году программу по компенсации детского отдыха и запустить ее в мае.
"В прошлом году запустили программу возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, там не больше 20 тысяч рублей, и этой льготой воспользовались семьи, где проживают 400 тысяч детей. Я прошу вас осуществить такую же программу в этом году с 1 мая. Надо только заранее все это сделать и оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022 году", - сказал Путин на совещании с кабмином, обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:17
В Госдуме предложили ввести сертификаты на отдых детей от 8 до 17 лет
 
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