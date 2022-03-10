https://ria.ru/20220310/bolezn-1777393966.html

Диетолог рассказала, как питаться людям с болезнью почек

Диетолог рассказала, как питаться людям с болезнью почек - РИА Новости, 10.03.2022

Диетолог рассказала, как питаться людям с болезнью почек

Рацион питания для людей с болезнью почек должен быть разнообразный, сбалансированный по содержанию незаменимых пищевых веществ, пищу рекомендуется принимать... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T06:45

2022-03-10T06:45

2022-03-10T06:45

общество

москва

россия

здоровье

антонина стародубова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759442066_101:0:1945:1037_1920x0_80_0_0_697e87eba6f71c52abfb4a758c6a4aa1.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рацион питания для людей с болезнью почек должен быть разнообразный, сбалансированный по содержанию незаменимых пищевых веществ, пищу рекомендуется принимать небольшими порциями 5-6 раз в день, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова во Всемирный день почки.Она отметила, что общие принципы построения диеты соответствуют принципам здорового питания."Рацион разнообразный, сбалансированный по содержанию незаменимых пищевых веществ, в некоторых случаях — с ограничением белков. В качестве источников белка используются мясо и птица нежирных сортов, преимущественно в отварном виде, молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности, яйца, ограничено — рыба. При этом степень ограничения потребления белка определяется в зависимости от степени снижения функции почек. При необходимости традиционные белковые продукты в рационе резко ограничиваются и заменяются на специализированные продукты для лечебного питания", — рассказала Стародубова.Врач отметила, что необходимо ограничение соли в рационе питания — до 5 граммов в день и менее. В первую очередь исключаются соленья, маринады, копчености, консервированная пищевая продукция. Пища приготавливается без соли, и затем, исходя из рекомендаций лечащего врача, возможно добавление соли в уже готовую пищу. Для улучшения вкусовых свойств блюд могут быть использованы пряные травы: мята, фенхель, тмин, корица."Калорийность рациона должна соответствовать энерготратам организма — не нужно переедать или голодать. Необходимо соблюдать режим питания, пищу рекомендуется принимать небольшими порциями, 5-6 раз в день. Рацион питания должен быть разнообразным и включать все основные группы продуктов. Для кулинарной обработки блюд используется в основном отваривание, возможно также запекание или приготовление на пару. В рационе ограничиваются продукты способствующие возникновению метеоризма: сорта мяса и птицы, богатые соединительной тканью, краснокочанная капуста, редька, редис, бобовые", — добавила собеседница агентства.По её словам, людям с хронической болезнью почек и почечной недостаточностью необходимо избегать повышения калия, и выбирать овощи и фрукты с невысоким его содержанием, поскольку это может привести к гиперкалимии и нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы. В первую очередь, это сухофрукты, бананы."В то же время необходимо ежедневно включать в рацион питания овощи и фрукты как ценный источник витаминов, микроэлементов, клетчатки. Картофель, морковь, свёкла, кабачки, брокколи, тыква, огурцы — в отварном, тушеном или свежем виде, в виде овощных супов с добавлением круп или картофеля, гарниров или салатов. Фрукты — с невысоким содержанием калия, то есть яблоки, груши, апельсины, ягоды", — отметила Стародубова.Врач рассказала, что при нарушении функции почек высокое содержание фосфатов в крови в течение некоторого периода времени может привести к болезням костной системы, нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы. Необходимо контролировать рацион на содержание в нем фосфатов, чтобы избежать соответствующих осложнений."К продуктам с высоким содержанием фосфора относятся: твердые и плавленые сыры, субпродукты — печень, почки, сардины, орехи и семена, дрожжи, яичный желток. Фосфаты также используются при консервировании овощей и фруктов, в газированных и сладких напитках, в сгущенном молоке, в колбасах и сосисках", — сказала эксперт."Щажение почек обеспечивается также путем ограничения экстрактивных веществ, мясных, рыбных, грибных бульонов, соусов и заливных блюд. В рационе не используются острые приправы и специи, вещества раздражающие почки и возбуждающие центральную нервную и сердечно-сосудистую систему: кофе, крепкий чай, какао, шоколад, газированные напитки, алкоголь. Рекомендации по количеству потребляемой жидкости при хронической болезни почек строго индивидуальны и основаны на данных медицинского обследования вместе с рекомендациями по питанию и лечению. Диетотерапия при хронической болезни почек является крайне важной и неотъемлемой частью лечебных мероприятий. Рекомендации при этом будут зависеть от степени снижения функции почек, тяжести заболевания, стадии его протекания, наличия или отсутствия осложнений и сопутствующих заболеваний", — заключила диетолог.

https://ria.ru/20220310/pivo-1777390455.html

https://ria.ru/20220310/bolezni-1777384975.html

https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777384140.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, москва, россия, здоровье, антонина стародубова