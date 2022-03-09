https://ria.ru/20220309/qr-kod-1777322102.html

В Марий Эл отменили QR-коды

В Марий Эл отменили QR-коды - РИА Новости, 09.03.2022

В Марий Эл отменили QR-коды

Марий Эл снимает большинство ограничений по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:57

2022-03-09T16:57

2022-03-09T16:57

распространение коронавируса

qr-код

коронавирус covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Марий Эл снимает большинство ограничений по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения внесены в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."В Марий Эл отменены требования по соблюдению социальной дистанции. При посещении гражданами отдельных организаций или объектов, мест массового пребывания не требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании, справку об отрицательном ПЦР-тесте или постоянном медицинском отводе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в республике возобновляется возможность проведения физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей. Возобновляется работа аттракционов в парках культуры и отдыха, работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Детям разрешают посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, отменен обязательный режим самоизоляции. Также отменены рекомендации о переводе работников на дистанционный режим работы.Кроме того, постановлением правительства республики отменены ограничения по заполняемости объектов культуры, кинотеатров и спортивных объектов."В Марий Эл режим повышенной готовности установлен до 4 апреля 2022 года. Указом по-прежнему запрещается проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении зданий и сооружений, в местах массового пребывания людей, при нахождении в транспорте общего пользования", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777244758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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