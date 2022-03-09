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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220309/qr-kod-1777322102.html
В Марий Эл отменили QR-коды
В Марий Эл отменили QR-коды - РИА Новости, 09.03.2022
В Марий Эл отменили QR-коды
Марий Эл снимает большинство ограничений по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:57
2022-03-09T16:57
распространение коронавируса
qr-код
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Марий Эл снимает большинство ограничений по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения внесены в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."В Марий Эл отменены требования по соблюдению социальной дистанции. При посещении гражданами отдельных организаций или объектов, мест массового пребывания не требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании, справку об отрицательном ПЦР-тесте или постоянном медицинском отводе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в республике возобновляется возможность проведения физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей. Возобновляется работа аттракционов в парках культуры и отдыха, работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Детям разрешают посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, отменен обязательный режим самоизоляции. Также отменены рекомендации о переводе работников на дистанционный режим работы.Кроме того, постановлением правительства республики отменены ограничения по заполняемости объектов культуры, кинотеатров и спортивных объектов."В Марий Эл режим повышенной готовности установлен до 4 апреля 2022 года. Указом по-прежнему запрещается проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении зданий и сооружений, в местах массового пребывания людей, при нахождении в транспорте общего пользования", - подчеркивается в сообщении.
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qr-код, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, республика марий эл, россия
16:57 09.03.2022
 
В Марий Эл отменили QR-коды

В Марий Эл отменили QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19
Сотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Марий Эл снимает большинство ограничений по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения внесены в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 11:17Распространение коронавируса
Уровень заболеваемости COVID-19 снизился в России за неделю почти на треть
Марий Эл отменены требования по соблюдению социальной дистанции. При посещении гражданами отдельных организаций или объектов, мест массового пребывания не требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании, справку об отрицательном ПЦР-тесте или постоянном медицинском отводе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в республике возобновляется возможность проведения физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей. Возобновляется работа аттракционов в парках культуры и отдыха, работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Детям разрешают посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, отменен обязательный режим самоизоляции. Также отменены рекомендации о переводе работников на дистанционный режим работы.
Кроме того, постановлением правительства республики отменены ограничения по заполняемости объектов культуры, кинотеатров и спортивных объектов.
"В Марий Эл режим повышенной готовности установлен до 4 апреля 2022 года. Указом по-прежнему запрещается проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении зданий и сооружений, в местах массового пребывания людей, при нахождении в транспорте общего пользования", - подчеркивается в сообщении.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
 
Распространение коронавирусаQR-кодКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыОбществоЗдоровье - ОбществоРеспублика Марий ЭлРоссия
 
 
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