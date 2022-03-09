23:50 09.03.2022 (обновлено: 00:14 10.03.2022)
Украина сообщила МАГАТЭ, что Чернобыльская АЭС была отключена
Гендиректор МАГАТЭ Гросси: Украина сообщила, что Чернобыльская АЭС была отключена
Чернобыльская АЭС
ВЕНА, 10 мар — РИА Новости. Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии, однако это не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он выразил глубокую озабоченность в связи с этим событием, поскольку "безопасное внешнее электроснабжение всех ядерных площадок из сети" является одним из семи обязательных элементов ядерной безопасности.
"Однако в случае с Чернобыльской АЭС он сообщил, что МАГАТЭ согласилось с украинским регулирующим органом в том, что ее отключение от сети не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке, где расположены различные объекты по обращению с радиоактивными отходами. В частности, что касается хранилища отработавшего топлива, объем охлаждающей воды в бассейне достаточен для поддержания эффективного отвода тепла от отработавшего топлива без подачи электроэнергии", — говорится в заявлении Гросси.
Отмечается, что на площадке также имеются резервные аварийные источники питания с дизельными генераторами и аккумуляторными батареями.
При этом Гросси подчеркнул, что нехватка электроэнергии, вероятно, приведет к дальнейшему ухудшению эксплуатационной радиационной безопасности на объекте и создаст дополнительный стресс для около 210 технических специалистов и охранников АЭС.
Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию — они нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
Ранее украинский регулятор также сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как ранее заявил президент РФ французскому коллеге, ВС РФ контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить провокации, а функционирование Запорожской АЭС обеспечивают ВС РФ и местные подразделения охраны.
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