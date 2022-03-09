https://ria.ru/20220309/magate-1777380262.html

Украина сообщила МАГАТЭ, что Чернобыльская АЭС была отключена

Украина сообщила МАГАТЭ, что Чернобыльская АЭС была отключена - РИА Новости, 10.03.2022

Украина сообщила МАГАТЭ, что Чернобыльская АЭС была отключена

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии, однако это... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-09T23:50

2022-03-09T23:50

2022-03-10T00:14

в мире

украина

чернобыльская аэс

магатэ

рафаэль гросси

владимир путин

николай панков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270631_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_3b979456b26bdca85a966ce168e61145.jpg

ВЕНА, 10 мар — РИА Новости. Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии, однако это не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Он выразил глубокую озабоченность в связи с этим событием, поскольку "безопасное внешнее электроснабжение всех ядерных площадок из сети" является одним из семи обязательных элементов ядерной безопасности.Отмечается, что на площадке также имеются резервные аварийные источники питания с дизельными генераторами и аккумуляторными батареями.При этом Гросси подчеркнул, что нехватка электроэнергии, вероятно, приведет к дальнейшему ухудшению эксплуатационной радиационной безопасности на объекте и создаст дополнительный стресс для около 210 технических специалистов и охранников АЭС.Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию — они нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.Ранее украинский регулятор также сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Как ранее заявил президент РФ французскому коллеге, ВС РФ контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить провокации, а функционирование Запорожской АЭС обеспечивают ВС РФ и местные подразделения охраны.Ранее Гросси заявил о готовности отправиться в Чернобыль как можно скорее для обеспечения ядерной безопасности. Президент России заявил, что не против встречи в формате МАГАТЭ — Россия — Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/bastrykin-1777369665.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

украина

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, чернобыльская аэс, магатэ, рафаэль гросси, владимир путин, николай панков, россия, запорожская аэс, вена