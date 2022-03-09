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Почему "истинные арийцы" ненавидят жителей Донбасса

Почему "истинные арийцы" ненавидят жителей Донбасса - РИА Новости, 09.03.2022

Почему "истинные арийцы" ненавидят жителей Донбасса

На протяжении нескольких дней мы видим в телерепортажах людей, вырывающихся из блокированных городов Донбасса (в первую очередь, Мариуполя и Волновахи) и... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:00

2022-03-09T08:00

2022-03-09T08:06

обострение ситуации в днр и лнр

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На протяжении нескольких дней мы видим в телерепортажах людей, вырывающихся из блокированных городов Донбасса (в первую очередь, Мариуполя и Волновахи) и рассказывающих, через что им пришлось пройти. Многие искренне поражаются бездушию и бессердечности украинских боевиков, регулярно обстреливающих мирных жителей, которых они считают как бы своими согражданами. Женщины с маленькими детьми, старики, инвалиды вынуждены пробиваться через минные поля, через обстреливаемые боевиками улицы, через колючие проволоки и растяжки.Тем более потрясают рассказы выживших о том, что переживают сейчас десятки тысяч жителей Мариуполя, взятых в заложники украинскими неонацистами из "Азова", сидящих в подвалах без света, без тепла, без еды и воды. Думаю, если кто-то из этих несчастных затем опубликует свои воспоминания о пребывании в нацистском плену, данные мемуары вполне будут сопоставимы с дневником Анны Франк.По большому счету, спустя десятилетия мы переживаем новый захват Буденновска террористами. Только на этот раз количество людей, взятых в заложники, стократно увеличилось. Мы видим, как мучительно проходят переговоры о гуманитарных коридорах из городов, как российская армия и войска ДНР готовятся встречать освобожденных людей, как боевики "Азова" цинично выкладывают видео, где они отказывают жителям Мариуполя в выезде из осажденного города. В конце концов, перед нами подвиг командира донецкого батальона "Спарта" Владимира Жоги, Героя ДНР и России, пожертвовавшего собой ради спасения мирных жителей Волновахи. Каким же контрастом его подвиг выглядит на фоне жестокости и цинизма украинских боевиков, спрятавшихся за спины мирных жителей и использующих тех как живой щит.Многих россиян, не особо следивших за развитием политической ситуации на Украине, этот контраст шокирует. Ведь, вроде бы, речь идет о людях, живших когда-то в одной стране. Почему же одни бросаются на амбразуру, чтобы вытащить женщин и детей из ада, а другие этот ад устраивают? Дело в том, что те, другие, давно уже не считают жителей Донбасса своими. Для "Азова" и иных нацистских формирований Мариуполь, Волноваха, Краматорск — это оккупированная ими территория, а жители данных городов — не более, чем трофеи. Что лишний раз подтверждается свидетельствами жителей освобожденных населенных пунктов региона, рассказывающих об отношении к ним со стороны украинской оккупационной власти: "Нас за людей не считали. Потому что мы — Донбасс".А процесс отчуждения и расчеловечивания жителей этого промышленного края в глазах киевской власти и значительной части населения Украины начался задолго до событий 2014 года. Еще во время "оранжевого Майдана" 2004 года, когда центр Киева впервые заполонили жители преимущественно сельских районов Западной Украины, на домах, прилегающих к палаточному городку митингующих, появились объявления "Не с…ы в подъезде — ты же не донецкий". Это такая политтехнология была. Я даже помню, как известный украинский политконсультант, занявший затем высокое кресло в "оранжевой" администрации, приписывал авторство этих плакатов себе и хвастался этим.Вот как киевский журналист Андрей Манчук вспоминал об этом: "В те дни я много раз слышал шуточку о "подъездах". Ее с удовольствием повторяли мои знакомые. Они вполне искренне считали "донецких" пассивным покорным "быдлом", полудикими орками подземного украинского Мордора, противопоставляя их "граждански сознательному" и "свободолюбивому" населению других регионов".Затем разгон ненависти к Донбассу и всему донецкому стал информационной составляющей многих политических кампаний в Киеве и в Галичине, эдакой обыденностью. Например, летом 2013 года, еще до Евромайдана, в Киеве появились симпатичные девочки и мальчики в белых футболках, на которых кулак сжимал за хвост пойманную крысу и красовался лозунг "Гэть (прочь) донецких!". Особый колорит этой кампании заключался в том, что проводила ее Европейская партия Украины. Не приходится удивляться тому, что вскоре на Майдане, выступавшем вроде бы "за европейские ценности", такой лозунг, разжигавший ненависть к жителям целого региона, был одним из основных наряду с русофобскими кричалками вроде "Кто не скачет, тот москаль".Опять-таки, еще до Майдана 2014 года на украинских телеканалах запустили проекты, доказывающие даже генетическую разность между украинцами и русскими. Авторы этих проектов приходили к выводам о том, что украинцы являются (какой сюрприз!) "истинными арийцами" — ну а кем же еще!Помнится, когда Киев начал кровавую "антитеррористическую операцию" в Донбассе, один из лидеров "Правого сектора"* и основателей батальона "Азов" (того самого, который теперь и уничтожает жителей Мариуполя) Ярослав Бабич как раз ссылался на эту телепередачу, объясняя: "Масса людей в Донбассе — русские, которые приехали в этот регион после голода, устроенного Сталиным для истребления украинцев. У них другие гены". Вот и расовая теория, подтянутая в качестве оправдания истребления мирных жителей Донбасса, как бы канцлеру Германии Олафу Шольцу ни казалось это "смешным". То есть сейчас "истинные арийцы" из "Азова", созданного при участии Бабича (сам он повесился спустя год после этого интервью), убивают жителей Мариуполя, поскольку те "расово отличаются" от них.А автор той нашумевшей передачи об "истинных арийцах" сейчас называет Россию "страной-варваром", удивляется разрывам снарядов, которые спустя восемь лет после начала войны в Донбассе стали слышны и у него дома в Киеве. Он наверняка не видит причинно-следственных связей между своими расистскими теориями и канонадой за окном.Примерно в то же время, когда Бабич обосновывал расовыми различиями свое право бомбить дончан, тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк на официальной интернет-странице правительства назвал жителей Донбасса "недочеловеками" (subhumans). Тогда же украинский журналист Богдан Буткевич назвал главной проблемой Донбасса тот факт, что там живет "дикое количество абсолютно ненужных людей". Он посчитал, что таковых там до полутора миллиона человек. И назвал рецепт избавления от этой "проблемы": "Есть определенная категория людей, которых надо просто убить". Чем, собственно, и занимаются сейчас нацисты "Азова". В то самое время, когда западное сообщество не видит никаких признаков геноцида.Да и нынешний президент Украины Владимир Зеленский не жалел в различное время эпитетов в отношении жителей Донбасса. Еще не будучи президентом, он хвалил украинских боевиков за то, что они "защищают от мразей". В первые же дни своего президентства он восторгался боевиками "Азова" в том самом Мариуполе на фестивале, организованном нацистами. Потом он преспокойно называл своих оппонентов "не людьми, а особями". А жителей Донбасса прямо поставил перед выбором: если ты считаешь себя русским, то ты должен навсегда покинуть свой родной регион и "искать себе место в России".Да даже сам термин "Донбасс" был в прошлом году осужден и назван "неправильным". Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, напрямую подчиняющийся президенту, заявил: "Никакого Донбасса не существует". Пояснил это так: "Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией, — "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени".И лишь действия российской армии вынудили Зеленского вспомнить и слово "Донбасс", и даже ту крылатую фразу, которую Данилов объявил спецоперацией России. Недавно в очередном видосике президент Украины вдруг обратился к дончанам на русском языке: "Донбасс! Вспомни, как тебе говорили: "Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано!" Эти слова в Донецке, в Луганске знает каждый. Их часто повторяли раньше. А что сейчас?"Зеленский явно не в курсе, что эти слова в Донецке и Луганске особенно часто повторяют именно сейчас, все последние восемь лет, пока украинские самолеты и гаубицы бомбят мирные города этого региона, а нацисты "Азова" измываются над мирными жителями. Эти слова в буквальном смысле высечены на камне в самом центре Донецка и повсеместно повторяются постоянно, с каждым прилетом украинского снаряда. Никому не удалось покорить Донбасс за эти годы — ни Турчинову, ни Порошенко, ни тому же Зеленскому. И бездушное отношение нацистов к жителям Мариуполя лишний раз доказывает сейчас правоту жителей Донбасса — они видят, как к ним относится киевский режим и его боевики. Как к ресурсу, как к заложникам, как к жителям чужой оккупированной территории, как к своему трофею.И кстати, такое отношение режим проявляет не только к Донбассу, который утюжат снарядами уже восемь лет. Достаточно сравнить, как во Львове бережно укрывают памятники от повреждений при возможных обстрелах и как в Одессе, наоборот, дорогие каждому жителю памятные места используются для укрытия боевой техники, делая их мишенями. Более чем наглядная иллюстрация того, что украинские нацисты считают своим, "истинно арийским", а что — таким же трофеем, как Мариуполь.Вот почему денацификация Украины — это не пустой звук, это давно назревшая проблема.*Террористическая организация, запрещена в России.

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