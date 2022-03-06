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Путин присвоил звание Героя России погибшему в Волновахе комбату "Спарты"

Путин присвоил звание Героя России погибшему в Волновахе комбату "Спарты" - РИА Новости, 06.03.2022

Путин присвоил звание Героя России погибшему в Волновахе комбату "Спарты"

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона "Спарта" ДНР Владимиру Жоге (посмертно), сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:19

2022-03-06T21:19

2022-03-06T22:54

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона "Спарта" ДНР Владимиру Жоге (посмертно), сообщает пресс-служба Кремля."За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)", - говорится в сообщении.Таким образом, Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога (позывной "Воха") погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014 году с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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