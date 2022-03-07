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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/mariupol-1777015421.html
В Мариуполе украинские националисты использовали мирных людей как живой щит
В Мариуполе украинские националисты использовали мирных людей как живой щит - РИА Новости, 07.03.2022
В Мариуполе украинские националисты использовали мирных людей как живой щит
Украинские нацисты в воскресенье в Мариуполе убили четырех и ранили пятерых мирных жителей, которыми прикрывались как "живым щитом" от бойцов ДНР, заявил... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:30
2022-03-07T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в воскресенье в Мариуполе убили четырех и ранили пятерых мирных жителей, которыми прикрывались как "живым щитом" от бойцов ДНР, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера около 17.00 мск на проспекте Победы Мариуполя военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими в качестве "живого щита", — сказал Конашенков.Заметив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. "В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четыре и ранено пять мирных граждан", — добавил он.По словам Конашенкова, бойцы ДНР вывели из Мариуполя освобожденных мирных жителей через район Виноградное на подконтрольную территорию. "Всем им оказана необходимая помощь", — отметил генерал.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/obstrel-1776973187.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
11:30 07.03.2022 (обновлено: 13:28 07.03.2022)
 
В Мариуполе украинские националисты использовали мирных людей как живой щит

Представитель Минобороны Конашенков заявил, что националисты убили в Мариуполе 4 человек

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в воскресенье в Мариуполе убили четырех и ранили пятерых мирных жителей, которыми прикрывались как "живым щитом" от бойцов ДНР, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вчера около 17.00 мск на проспекте Победы Мариуполя военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими в качестве "живого щита", — сказал Конашенков.
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 22:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты открыли огонь в районе гуманитарного коридора в Мариуполе
Заметив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан.
"В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четыре и ранено пять мирных граждан", — добавил он.
По словам Конашенкова, бойцы ДНР вывели из Мариуполя освобожденных мирных жителей через район Виноградное на подконтрольную территорию. "Всем им оказана необходимая помощь", — отметил генерал.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Украина превращается в Сомали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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