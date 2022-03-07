https://ria.ru/20220307/mariupol-1777015421.html

В Мариуполе украинские националисты использовали мирных людей как живой щит

В Мариуполе украинские националисты использовали мирных людей как живой щит - РИА Новости, 07.03.2022

В Мариуполе украинские националисты использовали мирных людей как живой щит

Украинские нацисты в воскресенье в Мариуполе убили четырех и ранили пятерых мирных жителей, которыми прикрывались как "живым щитом" от бойцов ДНР, заявил... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:30

2022-03-07T11:30

2022-03-07T13:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в воскресенье в Мариуполе убили четырех и ранили пятерых мирных жителей, которыми прикрывались как "живым щитом" от бойцов ДНР, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера около 17.00 мск на проспекте Победы Мариуполя военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими в качестве "живого щита", — сказал Конашенков.Заметив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. "В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четыре и ранено пять мирных граждан", — добавил он.По словам Конашенкова, бойцы ДНР вывели из Мариуполя освобожденных мирных жителей через район Виноградное на подконтрольную территорию. "Всем им оказана необходимая помощь", — отметил генерал.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/obstrel-1776973187.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика