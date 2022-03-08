https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

Эхо кризиса: Как антироссийские санкции ударят по странам бывшего СССР

Эхо кризиса: Как антироссийские санкции ударят по странам бывшего СССР - РИА Новости, 08.03.2022

Эхо кризиса: Как антироссийские санкции ударят по странам бывшего СССР

Экономически Россия и республики постсоветского пространства тесно связаны. Любые волнения в одной из стран приводят к нестабильности национальных валют,... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T08:00

2022-03-08T08:00

2022-03-08T08:13

экономика

цены на нефть

дмитрий песков

ярослав романчук

новороссийск

россия

армения

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Дарья Зеленская. Экономически Россия и республики постсоветского пространства тесно связаны. Любые волнения в одной из стран приводят к нестабильности национальных валют, снижению инвестиционной активности и заморозке бизнес-проектов. Антироссийские санкции уже больно ударили по соседям — падение рубля отразилось на доходах трудовых мигрантов, казахстанская нефть теряет покупателей, а в Таджикистане обеспокоены активизацией исламистов. РИА Новости разбиралось, как изменилась ситуация в границах бывшего СССР.Мы не падаем, а летим"Если рухнет Россия — следующими будем мы, и даже не следующими — вместе туда пойдем", — сказал Александр Лукашенко, имея в виду противостояние с западными странами. Это утверждение можно отнести и к экономическим процессам союзных государств. После объявления спецоперации на Украине курс белорусского рубля двинулся следом за российским.В ЕС считают Минск причастным, поэтому подготовили очередной пакет санкций в отношении государства. В европейский черный список попали 22 представителя военного руководства страны, а также около 20 белорусских чиновников. Их счета за границей заморозили, запретили въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, продлили ограничения на поставку в республику товаров и технологии двойного назначения, которые могут способствовать развитию оборонной промышленности.Белоруссия уже второй год под американскими и европейскими санкциями, которые вводили сперва после президентских выборов, потом из-за посадки в Минске самолета Rayanair, а затем и миграционного кризиса на границе со странами Балтии. В черном списке оказались десятки крупнейших белорусских компаний, включая "Гродно Азот", "Белшина", "Нафтан", "Белорусьнефть" и "Белавиа".Несмотря на то что многие из них лишились поставок иностранных материалов, бизнес находил схемы направлять технологии, в том числе через Россию. Теперь, когда международные компании закрываются, это невозможно. Удержать от полного краха экономику Минску до сих пор помогала Москва, но в нынешних условиях это сложнее. В Кремле уже признавали: Россия "испытывает серьезный нажим, серьезный удар".Экономист Ярослав Романчук прогнозирует сокращение ВВП Белоруссии с 68,5 миллиарда долларов до 47 за полгода. Это значит, что зарплаты тоже могут урезать вдвое. "Это не будет режим ограничительного рынка, административно-регулируемых финансовых и валютных операций, — полагает он. — Связи между Белоруссией и Россией обеспечат базовый уровень выживания. Люди, у которых есть огороды, вспомнят, как закручивать банки. Грубо говоря, тут не до макроэкономики".Казахстанская нефть застряла в трубеРоссия — основной торговый партнер Казахстана. Страна экспортирует минеральную, пищевую и химическую продукции, металлы для машиностроительной отрасли, сельскохозяйственные товары. При этом практически 70% товаров закупают у России — это промышленное и бытовое оборудование, золото, бумажные изделия, древесина, химические продукты. Именно поэтому любое колебание российского рубля ослабляет национальную валюту Казахстана — тенге."Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации. <…> Их сложность нельзя преуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя", — заявил президент Касым-Жомарт Токаев. И поручил правительству обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие республики "в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния".Основную часть казахстанской нефти перегоняют по трубопроводу Каспийского консорциума. Топливо идет до Новороссийска, расположенного у побережья Черного моря. А затем нефть загружают в танкеры и отправляют на мировые рынки. Если Евросоюз одобрит пакет против нефтегазовой отрасли России, косвенно это ударит и по Казахстану. Страна может лишиться партнеров, включая Италию, на которую приходится больше трети экспорта.Трудности уже начались. Акваторию Черного моря страховщики объявили зоной повышенной опасности, и судовладельцы повысили стоимость аренды танкеров. Крупнейшая индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) отказывается закупать казахстанскую нефть из-за потенциальных рисков.Мигранты мигрируютВ России работают миллионы мигрантов, в том числе из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Экономика этих стран серьезно зависит от денег, которые они отправляют на родину. Например, в Таджикистане деньги, поступающие от гастарбайтеров, составляют 35% ВВП страны, в Киргизии — 30, а в Узбекистане и Армении — около десяти. Колебание курса рубля сократит переводы средств, а значит ухудшит социально-экономическое благосостояние республик.Сами приезжие напуганы перспективой остаться без работы и вернуться домой. "У меня двое детей и родители, которым нужно помогать, — рассказывает трудовой мигрант из Узбекистана Фаррух. — Ситуация очень тревожная. Цены в магазинах и так постоянно повышались, боюсь, придется тратить еще больше, а значит, меньше денег отправлять домой. Мои знакомые работают на частной стройке, их уже предупредили об увольнении".Впрочем, если отток рабочей силы и будет, то незначительный, считает таджикский политолог Парвиз Муладжанов. Альтернатив для трудовой миграции у жителей республик немного. В странах Ближнего Востока и Южной Азии ниша дешевой рабочей силы уже занята. "Люди трудятся там в худших условиях и за очень маленькое вознаграждение, на которое мигранты стран бывших советских республик не согласятся, поскольку эти же деньги они заработают и на родине", — поясняет эксперт.Еще одна проблема, на которую указывает Муладжанов, — рост влияния джихадистов в странах Центральной Азии. В Таджикистане, который граничит с Афганистаном, уже активизировалась пропаганда исламистского движения. "Они усилили информационное вещание в телеграм-каналах, You-Tube и других платформах. Ситуацию на Украине воспринимают как дополнительный шанс повлиять на режим стран ЦА, поскольку все внимание российских властей направлено в сторону Киева", — рассказывает политолог.Санкции — окно возможностей"Российская экономика просядет, и от этого пострадают многие республики. Учитывая, как тесно они связаны, проблемы эхом донесутся до них через несколько недель, если не быстрее. Начнется снижение деловой активности. Пока рано говорить, как это ударит по дочерним структурам, поскольку не определен весь объем санкций и перечень всего, что заблокируют", — указывает Сергей Рекеда, доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции ИпиНБ РАНХиГС при президенте России.Руководитель Института социально-политических исследований "Эльчи" Денис Бердаков отмечает, что падение рубля уже больно бьет по Киргизии. Следующий в списке Таджикистан. За ним — Казахстан, который, правда, в самом выигрышном положении, поскольку может переориентировать рынок на Китай."Плюс мы говорим о девальвации, дорожает продукция. Поток денег уменьшится и начнется в очередной раз инфляция. Есть еще контрсанкции, которые коснулись вывода денег, причем страны ЕАЭС почему-то указаны как зарубежные. Меры ударили по сотням тысяч семей", — говорит эксперт. Он также обращает внимание, что даже в сибирских городах продают израильский картофель и зарубежные фрукты. А уже этим летом в России могут возникнуть проблемы с поставками моркови, поскольку семена закупали в Голландии.При этом экономический кризис открывает возможности для импортозамещения. На российский рынок могут прийти армянские вина, консервы и сыры. Белоруссия подключится к производству высокотехнологичной продукции. Киргизия получит дополнительный стимул для расширения легкой промышленности. "Брешь можно закрыть. Думаю, каждая страна найдет нишу на рынке, который попробует заместить импорт", — считает Рекеда.Ближайшие несколько лет будут достаточно тяжелыми для многих постсоветских республик. Тем не менее, если переориентировать поставки и углубить торговое сотрудничество, появится шанс смягчить удар.

https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html

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экономика, цены на нефть, дмитрий песков, ярослав романчук, новороссийск, россия, армения, евразийский экономический союз, евросоюз, киргизия, казахстан, узбекистан, санкции