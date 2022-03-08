https://ria.ru/20220308/posobiya-1777148943.html
Новое пособие смогут получить более пяти миллионов детей от 8 до 16 лет
Новое пособие смогут получить более пяти миллионов детей от 8 до 16 лет - РИА Новости, 08.03.2022
Новое пособие смогут получить более пяти миллионов детей от 8 до 16 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что новое пособие на детей от 8 до 16 лет смогут получить родители более чем пяти миллионов детей. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:17
2022-03-08T14:17
2022-03-08T14:34
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что новое пособие на детей от 8 до 16 лет смогут получить родители более чем пяти миллионов детей.В министерстве отметили, что выплата будет назначаться по принципам социального казначейства – то есть, в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги для получения помощи.Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, отметили в Минтруде. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере, доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.Как уточняется в Telegram-канале Минтруда, пособие будет зачисляться на банковские счета, привязанные к карте "МИР".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
14:17 08.03.2022 (обновлено: 14:34 08.03.2022)
Новое пособие смогут получить более пяти миллионов детей от 8 до 16 лет
Новое пособие смогут получить родители более 5 миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что новое пособие на детей от 8 до 16 лет смогут получить родители более чем пяти миллионов детей.
В министерстве
отметили, что выплата будет назначаться по принципам социального казначейства – то есть, в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги для получения помощи.
"Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая. То есть, семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае - то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май", - рассказал Котяков, слова которого проводят в министерстве.
Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, отметили в Минтруде. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.
Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере, доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.
Как уточняется в Telegram-канале Минтруда, пособие будет зачисляться на банковские счета, привязанные к карте "МИР".