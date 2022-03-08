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Глава МИД Шри-Ланки планирует нанести официальный визит в Россию
Глава МИД Шри-Ланки планирует нанести официальный визит в Россию - РИА Новости, 08.03.2022
Глава МИД Шри-Ланки планирует нанести официальный визит в Россию
Глава МИД Шри-Ланки профессор Гамини Лакшман Пейрис планирует официальный визит в Россию, сообщила в интервью РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ профессор Джанита РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:24
2022-03-08T11:27
шри-ланка
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава МИД Шри-Ланки профессор Гамини Лакшман Пейрис планирует официальный визит в Россию, сообщила в интервью РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге."В ближайшем будущем министр иностранных дел Шри-Ланки достопочтенный профессор Гамини Лакшман Пейрис планирует прибыть с официальным визитом в Российскую Федерацию", - сказала посол.Она напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал Шри-Ланку в 2020 году. "Визиты на высоком уровне между двумя странами внесли большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества", - добавила дипломат.Полный текст интервью посла Шри-Ланки в России &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/posol-1777124694.html
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шри-ланка, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:24 08.03.2022 (обновлено: 11:27 08.03.2022)
 
Глава МИД Шри-Ланки планирует нанести официальный визит в Россию

Глава МИД Шри-Ланки Гамини Лакшман Пейрис планирует нанести официальный визит в Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава МИД Шри-Ланки профессор Гамини Лакшман Пейрис планирует официальный визит в Россию, сообщила в интервью РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге.
"В ближайшем будущем министр иностранных дел Шри-Ланки достопочтенный профессор Гамини Лакшман Пейрис планирует прибыть с официальным визитом в Российскую Федерацию", - сказала посол.
Она напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал Шри-Ланку в 2020 году. "Визиты на высоком уровне между двумя странами внесли большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества", - добавила дипломат.
Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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Полный текст интервью посла Шри-Ланки в России >>
 
Шри-ЛанкаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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