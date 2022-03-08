https://ria.ru/20220308/mid-1777126563.html

Глава МИД Шри-Ланки планирует нанести официальный визит в Россию

Глава МИД Шри-Ланки планирует нанести официальный визит в Россию - РИА Новости, 08.03.2022

Глава МИД Шри-Ланки планирует нанести официальный визит в Россию

Глава МИД Шри-Ланки профессор Гамини Лакшман Пейрис планирует официальный визит в Россию, сообщила в интервью РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ профессор Джанита РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:24

2022-03-08T10:24

2022-03-08T11:27

шри-ланка

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава МИД Шри-Ланки профессор Гамини Лакшман Пейрис планирует официальный визит в Россию, сообщила в интервью РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге."В ближайшем будущем министр иностранных дел Шри-Ланки достопочтенный профессор Гамини Лакшман Пейрис планирует прибыть с официальным визитом в Российскую Федерацию", - сказала посол.Она напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал Шри-Ланку в 2020 году. "Визиты на высоком уровне между двумя странами внесли большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества", - добавила дипломат.Полный текст интервью посла Шри-Ланки в России >>

https://ria.ru/20220308/posol-1777124694.html

шри-ланка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

шри-ланка, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)