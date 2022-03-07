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https://ria.ru/20220307/nissan-1777054375.html
Nissan объявил об остановке своего завода в Санкт-Петербурге
Nissan объявил об остановке своего завода в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 07.03.2022
Nissan объявил об остановке своего завода в Санкт-Петербурге
Автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего завода в Санкт-Петербурге "в ближайшие дни", говорится в заявлении компании. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:48
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санкт-петербург
экономика
авто
россия
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ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего завода в Санкт-Петербурге "в ближайшие дни", говорится в заявлении компании."Относительно деятельности в России уже остановлен экспорт автомобилей в Россию, (а теперь) в ближайшие дни планируется остановить завод в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении. Кроме того, автоконцерн предоставит гуманитарную помощь Украине в 2,5 миллиона евро.Ранее сообщалось, что автоконцерн дал указание своим японским сотрудникам покинуть Россию. Завод автомобилестроительной компании Toyota в Санкт-Петербурге закрыт с 4 марта.Ранее сообщалось, что МИД Японии повысил уровень опасности на всей территории России до третьего из четырех возможных. Это означает рекомендацию воздержаться от поездок в страну вне зависимости от причины путешествия. Четвертый уровень, который с прошлой недели присвоен пограничным с Украиной районам России, означает необходимость как можно скорее покинуть этот район.Вслед за этим японские компании стали вывозить своих сотрудников из России. Автоконцерн Toyota объявил о возвращении 30 сотрудников, вместе с семьями речь идет об отъезде из России 50 человек. Автостроитель Subaru дал указание своим японским сотрудникам покинуть Россию. Сотовый оператор KDDI также ведет подготовку к отъезду японских сотрудников. Автоконцерн Mitsubishi Motors уже отправил часть своего персонала за пределы России. Два сотрудника компании Japan Tobacco тоже уже уехали из России. Компания Mitsu&amp;Co и банковская группа Sumitomo Mitsui пока не приняли решения насчет сотрудников, но Mitsu&amp;Co уже отправила из России их семьи.Согласно данным на февраль компании Teikoku Databank, Ltd., подразделения в России имеют 347 японских компаний. Автостроители и другие виды производства занимают 47%.
https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html
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санкт-петербург, экономика, авто, россия
16:48 07.03.2022 (обновлено: 17:10 07.03.2022)
 
Nissan объявил об остановке своего завода в Санкт-Петербурге

Nissan объявил об остановке своего завода в Санкт-Петербурге в ближайшие дни

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Эмблема Nissan
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего завода в Санкт-Петербурге "в ближайшие дни", говорится в заявлении компании.
"Относительно деятельности в России уже остановлен экспорт автомобилей в Россию, (а теперь) в ближайшие дни планируется остановить завод в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении. Кроме того, автоконцерн предоставит гуманитарную помощь Украине в 2,5 миллиона евро.
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Ранее сообщалось, что МИД Японии повысил уровень опасности на всей территории России до третьего из четырех возможных. Это означает рекомендацию воздержаться от поездок в страну вне зависимости от причины путешествия. Четвертый уровень, который с прошлой недели присвоен пограничным с Украиной районам России, означает необходимость как можно скорее покинуть этот район.
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Вслед за этим японские компании стали вывозить своих сотрудников из России. Автоконцерн Toyota объявил о возвращении 30 сотрудников, вместе с семьями речь идет об отъезде из России 50 человек. Автостроитель Subaru дал указание своим японским сотрудникам покинуть Россию. Сотовый оператор KDDI также ведет подготовку к отъезду японских сотрудников. Автоконцерн Mitsubishi Motors уже отправил часть своего персонала за пределы России. Два сотрудника компании Japan Tobacco тоже уже уехали из России. Компания Mitsu&Co и банковская группа Sumitomo Mitsui пока не приняли решения насчет сотрудников, но Mitsu&Co уже отправила из России их семьи.
Согласно данным на февраль компании Teikoku Databank, Ltd., подразделения в России имеют 347 японских компаний. Автостроители и другие виды производства занимают 47%.
 
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