https://ria.ru/20220307/nissan-1777054375.html

Nissan объявил об остановке своего завода в Санкт-Петербурге

Nissan объявил об остановке своего завода в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 07.03.2022

Nissan объявил об остановке своего завода в Санкт-Петербурге

Автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего завода в Санкт-Петербурге "в ближайшие дни", говорится в заявлении компании. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:48

2022-03-07T16:48

2022-03-07T17:10

санкт-петербург

экономика

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/65/1556826535_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f2e4b92865883a29beba708db30cec9c.jpg

ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего завода в Санкт-Петербурге "в ближайшие дни", говорится в заявлении компании."Относительно деятельности в России уже остановлен экспорт автомобилей в Россию, (а теперь) в ближайшие дни планируется остановить завод в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении. Кроме того, автоконцерн предоставит гуманитарную помощь Украине в 2,5 миллиона евро.Ранее сообщалось, что автоконцерн дал указание своим японским сотрудникам покинуть Россию. Завод автомобилестроительной компании Toyota в Санкт-Петербурге закрыт с 4 марта.Ранее сообщалось, что МИД Японии повысил уровень опасности на всей территории России до третьего из четырех возможных. Это означает рекомендацию воздержаться от поездок в страну вне зависимости от причины путешествия. Четвертый уровень, который с прошлой недели присвоен пограничным с Украиной районам России, означает необходимость как можно скорее покинуть этот район.Вслед за этим японские компании стали вывозить своих сотрудников из России. Автоконцерн Toyota объявил о возвращении 30 сотрудников, вместе с семьями речь идет об отъезде из России 50 человек. Автостроитель Subaru дал указание своим японским сотрудникам покинуть Россию. Сотовый оператор KDDI также ведет подготовку к отъезду японских сотрудников. Автоконцерн Mitsubishi Motors уже отправил часть своего персонала за пределы России. Два сотрудника компании Japan Tobacco тоже уже уехали из России. Компания Mitsu&Co и банковская группа Sumitomo Mitsui пока не приняли решения насчет сотрудников, но Mitsu&Co уже отправила из России их семьи.Согласно данным на февраль компании Teikoku Databank, Ltd., подразделения в России имеют 347 японских компаний. Автостроители и другие виды производства занимают 47%.

https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html

https://ria.ru/20220303/volkswagen-1776246650.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

санкт-петербург, экономика, авто, россия