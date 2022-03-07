https://ria.ru/20220307/kitay-1777011599.html

МИД Китая назвал главную цель индо-тихоокеанской стратегии США

МИД Китая назвал главную цель индо-тихоокеанской стратегии США - РИА Новости, 07.03.2022

МИД Китая назвал главную цель индо-тихоокеанской стратегии США

Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии США - это попытка создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:50

2022-03-07T10:50

2022-03-07T11:14

китай

сша

в мире

си цзиньпин

жан-ив ле дриан

канберра

россия

мид франции‎

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154346/79/1543467914_0:172:3031:1876_1920x0_80_0_0_be5ae0e73738a308b8c885d602f40ed6.jpg

ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии США - это попытка создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И."Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы попытаться создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции.По его словам, эта стратегия направлена на поддержание гегемонистской системы, где доминируют США и которая наносит удар по структуре регионального сотрудничества, в основе которой лежит сотрудничество в рамках АСЕАН."У стратегии, идущей вразрез с общим видением стран региона, стремящихся к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам, нет перспектив", - добавил он.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности, Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html

китай

сша

канберра

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

китай, сша, в мире, си цзиньпин, жан-ив ле дриан, канберра, россия, мид франции‎, aukus, нато, ван и (политик)