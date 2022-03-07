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МИД Китая назвал главную цель индо-тихоокеанской стратегии США
МИД Китая назвал главную цель индо-тихоокеанской стратегии США - РИА Новости, 07.03.2022
МИД Китая назвал главную цель индо-тихоокеанской стратегии США
Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии США - это попытка создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:50
2022-03-07T11:14
китай
сша
в мире
си цзиньпин
жан-ив ле дриан
канберра
россия
мид франции‎
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии США - это попытка создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И."Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы попытаться создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции.По его словам, эта стратегия направлена на поддержание гегемонистской системы, где доминируют США и которая наносит удар по структуре регионального сотрудничества, в основе которой лежит сотрудничество в рамках АСЕАН."У стратегии, идущей вразрез с общим видением стран региона, стремящихся к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам, нет перспектив", - добавил он.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности, Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.
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китай
сша
канберра
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китай, сша, в мире, си цзиньпин, жан-ив ле дриан, канберра, россия, мид франции‎, aukus, нато, ван и (политик)
10:50 07.03.2022 (обновлено: 11:14 07.03.2022)
 
МИД Китая назвал главную цель индо-тихоокеанской стратегии США

МИД Китая: США пытаются создать индо-тихоокеанскую версию НАТО

© РИА Новости / Григорий Дубовиций / Перейти в фотобанкРотонда Капитолия в Вашингтоне
Ротонда Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии США - это попытка создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
"Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы попытаться создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции.
По его словам, эта стратегия направлена на поддержание гегемонистской системы, где доминируют США и которая наносит удар по структуре регионального сотрудничества, в основе которой лежит сотрудничество в рамках АСЕАН.
"У стратегии, идущей вразрез с общим видением стран региона, стремящихся к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам, нет перспектив", - добавил он.
В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.
Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности, Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 06:02
В Китае заявили, что США просчитались с санкциями против России
 
КитайСШАВ миреСи ЦзиньпинЖан-Ив Ле ДрианКанберраРоссияМИД Франции‎AUKUSНАТОВан И (политик)
 
 
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