https://ria.ru/20220306/pedofiliya-1776935262.html
Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию
Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию - РИА Новости, 06.03.2022
Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию
Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Документ опубликован на портале... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:27
2022-03-06T16:27
2022-03-06T17:42
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Документ опубликован на портале правовой информации.Изменения внесены в Уголовный кодекс и 280-ю статью УПК. Закон ужесточает ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета и СМИ. Уже судимым за похожие деяния теперь грозит до шести лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. Такое же наказание применимо для группы осужденных, совершивших преступление по предвариетльному сговору.Кроме того, вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.Помимо этого, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до года за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14-ти — штраф до ста тысяч рублей или в размере зарплаты за срок до года, год принудительных работ или тюремного заключения.Закон вводит отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.
https://ria.ru/20200203/1564197678.html
https://ria.ru/20220210/nadzor-1772084247.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
16:27 06.03.2022 (обновлено: 17:42 06.03.2022)
Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию
Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию и ее укрывательство
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения внесены в Уголовный кодекс и 280-ю статью УПК.
Закон ужесточает ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета и СМИ. Уже судимым за похожие деяния теперь грозит до шести лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. Такое же наказание применимо для группы осужденных, совершивших преступление по предвариетльному сговору.
Кроме того, вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.
Помимо этого, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до года за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14-ти — штраф до ста тысяч рублей или в размере зарплаты за срок до года, год принудительных работ или тюремного заключения.
Закон вводит отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.