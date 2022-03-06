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Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию
Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию - РИА Новости, 06.03.2022
Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию
Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Документ опубликован на портале... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:27
2022-03-06T17:42
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Документ опубликован на портале правовой информации.Изменения внесены в Уголовный кодекс и 280-ю статью УПК. Закон ужесточает ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета и СМИ. Уже судимым за похожие деяния теперь грозит до шести лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. Такое же наказание применимо для группы осужденных, совершивших преступление по предвариетльному сговору.Кроме того, вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.Помимо этого, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до года за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14-ти — штраф до ста тысяч рублей или в размере зарплаты за срок до года, год принудительных работ или тюремного заключения.Закон вводит отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.
https://ria.ru/20200203/1564197678.html
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общество, россия, владимир путин
16:27 06.03.2022 (обновлено: 17:42 06.03.2022)
 
Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию

Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию и ее укрывательство

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения внесены в Уголовный кодекс и 280-ю статью УПК.
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.02.2020
3 февраля 2020, 15:34
Суд в Якутске приговорил педофила к 20 годам тюрьмы
Закон ужесточает ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета и СМИ. Уже судимым за похожие деяния теперь грозит до шести лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. Такое же наказание применимо для группы осужденных, совершивших преступление по предвариетльному сговору.
Кроме того, вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.
Помимо этого, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до года за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14-ти — штраф до ста тысяч рублей или в размере зарплаты за срок до года, год принудительных работ или тюремного заключения.
Закон вводит отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 14:43
В Госдуме предложили ввести пожизненный надзор за педофилами
 
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