https://ria.ru/20220306/karty-1776867103.html
Банк России прокомментировал приостановку работы Visa и Mastercard
Банк России прокомментировал приостановку работы Visa и Mastercard - РИА Новости, 06.03.2022
Банк России прокомментировал приостановку работы Visa и Mastercard
Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T02:17
2022-03-06T02:17
2022-03-06T07:30
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт (НСПК), однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах станут недоступны, заявил Банк России.В воскресенье Visa и Mastercard объявили, что приостанавливают операции в России.Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.Однако трансграничные операции по картам VISA и Mastercard станут недоступны. Так, по этим картам нельзя будет оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать такие карты за рубежом, объяснили в Банке России."В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия", - отметил регулятор.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После начала спецоперации западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок.
https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776585188.html
https://ria.ru/20220306/karty-1776866543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, россия
02:17 06.03.2022 (обновлено: 07:30 06.03.2022)
Банк России прокомментировал приостановку работы Visa и Mastercard
ЦБ заявил, что Visa и Mastercard российских банков продолжат работать внутри страны
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт (НСПК), однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах станут недоступны, заявил Банк России.
В воскресенье Visa и Mastercard объявили, что приостанавливают операции в России
.
"Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт и санкции на них не влияют", - сообщили в пресс-службе ЦБ.
Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.
Однако трансграничные операции по картам VISA и Mastercard станут недоступны. Так, по этим картам нельзя будет оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать такие карты за рубежом, объяснили в Банке России.
"В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция
, Вьетнам
, Армения
, Белоруссия
, Казахстан
, Киргизия
, Таджикистан
, Южная Осетия
и Абхазия", - отметил регулятор.
Президент России Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После начала спецоперации западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок.