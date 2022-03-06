https://ria.ru/20220306/karty-1776867103.html

Банк России прокомментировал приостановку работы Visa и Mastercard

Банк России прокомментировал приостановку работы Visa и Mastercard - РИА Новости, 06.03.2022

Банк России прокомментировал приостановку работы Visa и Mastercard

Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T02:17

2022-03-06T02:17

2022-03-06T07:30

экономика

общество

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт (НСПК), однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах станут недоступны, заявил Банк России.В воскресенье Visa и Mastercard объявили, что приостанавливают операции в России.Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.Однако трансграничные операции по картам VISA и Mastercard станут недоступны. Так, по этим картам нельзя будет оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать такие карты за рубежом, объяснили в Банке России."В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия", - отметил регулятор.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После начала спецоперации западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок.

https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776585188.html

https://ria.ru/20220306/karty-1776866543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, общество, россия