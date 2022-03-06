08:36 06.03.2022 (обновлено: 09:53 06.03.2022)
Для зарубежных поездок россияне смогут оформить карту "Мир — UnionPay"
НСПК: для покупок и снятия денег за рубежом россияне могут оформить карту "Мир — UnionPay"
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россияне смогут использовать для оплаты покупок и снятия денег за границей кобейджинговую карту "Мир-UnionPay", заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
"Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay", — говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте UnionPay, оформить такую карту сейчас можно в нескольких российских банках: Россельхозбанке, Газпромбанке, банке "Солидарность", банке "Санкт-Петербург", Промсвязьбанке, банке "ВБРР", Примсоцбанке, банке "Приморье", банке "Зенит", и "Почта банке". Сбер пока "прорабатывает возможность" включения такого продукта в свою линейку.
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри страны как обычно до истечения срока их действия. Держателям остаются доступны все средства на счетах, а также все привычные платежные операции.
В то же время трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
При выезде за границу Банк России порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. Сейчас это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.