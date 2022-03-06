https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html

Для зарубежных поездок россияне смогут оформить карту "Мир — UnionPay"

Для зарубежных поездок россияне смогут оформить карту "Мир — UnionPay" - РИА Новости, 06.03.2022

Для зарубежных поездок россияне смогут оформить карту "Мир — UnionPay"

Россияне смогут использовать для оплаты покупок и снятия денег за границей кобейджинговую карту "Мир-UnionPay", заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:36

2022-03-06T08:36

2022-03-06T09:53

экономика

общество

россия

почта банк

газпромбанк

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россияне смогут использовать для оплаты покупок и снятия денег за границей кобейджинговую карту "Мир-UnionPay", заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК)."Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay", — говорится в сообщении.Согласно информации на сайте UnionPay, оформить такую карту сейчас можно в нескольких российских банках: Россельхозбанке, Газпромбанке, банке "Солидарность", банке "Санкт-Петербург", Промсвязьбанке, банке "ВБРР", Примсоцбанке, банке "Приморье", банке "Зенит", и "Почта банке". Сбер пока "прорабатывает возможность" включения такого продукта в свою линейку.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри страны как обычно до истечения срока их действия. Держателям остаются доступны все средства на счетах, а также все привычные платежные операции. В то же время трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.При выезде за границу Банк России порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. Сейчас это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

https://ria.ru/20220304/revolut-1776584030.html

https://ria.ru/20220306/karty-1776865268.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, общество, россия, почта банк, газпромбанк