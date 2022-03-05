https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html

Азаров назвал цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС

Азаров назвал цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.03.2022

Азаров назвал цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС

Диверсия на Запорожской АЭС была тщательно продумана, Владимир Зеленский хотел использовать ее для того, чтобы убедить западные страны ввести бесполетную зону... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:30

2022-03-05T09:30

2022-03-05T11:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

запорожская аэс

владимир зеленский

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Диверсия на Запорожской АЭС была тщательно продумана, Владимир Зеленский хотел использовать ее для того, чтобы убедить западные страны ввести бесполетную зону над Украиной, сказал РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров."Разумеется, это преднамеренная провокация, потому что первое — ни один здравомыслящий военный из российской или украинской армии никогда бы не решился на осуществление такой провокации на территории крупнейшей в Европе атомной станции, которая располагает шестью атомными блоками", — заявил политик.Он отметил, что "пусть даже второстепенный пожар на центре подготовки, переподготовки, это все-таки чрезвычайная ситуация" на атомном объекте."Второе, мгновенная реакция Зеленского — это же ночью было — и мгновенное его обращение к американцам и Великобритании с изложением абсолютно ложной информации само по себе говорит о том, что это подготовленная провокация. О проведении которой он был в курсе, потому что он использовал эту провокацию для создания бесполетной зоны над Украиной", — добавил Азаров.Россия после признания суверенитета ДНР и ЛНР ведет операцию по демилитаризации Украины, наносит удары по военной инфраструктуре и захватывает стратегические объекты, в частности, Запорожскую атомную электростанцию. В Минобороны накануне заявили, что киевские власти предприняли попытку "чудовищной провокации" на прилегающей к станции территории 4 марта. Ночью украинские диверсанты, находившиеся здании учебно-тренировочного комплекса за пределами станции, обстреляли сотрудников мобильного патруля Росгвардии, которые совершали обход охраняемой территории. Ответным огнем силовики вынудили стрелявших покинуть огневые точки. Покидая место, они подожгли здание. Пожар впоследствии потушили, АЭС работает штатно, радиоактивный фон в норме.В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел стран Североатлантического блока заявил, что на встрече упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться в зоне конфликта. О невозможности такой меры говорили в Белом доме: в США подчеркивают, что она приведет к столкновению с Россией.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/borrel-1776466577.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о нападении украинской диверсионной группы на Запорожскую АЭС Минобороны России: ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание. 2022-03-05T09:30 true PT2M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, запорожская аэс, владимир зеленский, николай азаров (политик)