Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html
Азаров назвал цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС
Азаров назвал цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.03.2022
Азаров назвал цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС
Диверсия на Запорожской АЭС была тщательно продумана, Владимир Зеленский хотел использовать ее для того, чтобы убедить западные страны ввести бесполетную зону... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:30
2022-03-05T11:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
запорожская аэс
владимир зеленский
николай азаров (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776460844_186:437:2989:2014_1920x0_80_0_0_79e2d8a851b29544512709367606b509.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Диверсия на Запорожской АЭС была тщательно продумана, Владимир Зеленский хотел использовать ее для того, чтобы убедить западные страны ввести бесполетную зону над Украиной, сказал РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров."Разумеется, это преднамеренная провокация, потому что первое — ни один здравомыслящий военный из российской или украинской армии никогда бы не решился на осуществление такой провокации на территории крупнейшей в Европе атомной станции, которая располагает шестью атомными блоками", — заявил политик.Он отметил, что "пусть даже второстепенный пожар на центре подготовки, переподготовки, это все-таки чрезвычайная ситуация" на атомном объекте."Второе, мгновенная реакция Зеленского — это же ночью было — и мгновенное его обращение к американцам и Великобритании с изложением абсолютно ложной информации само по себе говорит о том, что это подготовленная провокация. О проведении которой он был в курсе, потому что он использовал эту провокацию для создания бесполетной зоны над Украиной", — добавил Азаров.Россия после признания суверенитета ДНР и ЛНР ведет операцию по демилитаризации Украины, наносит удары по военной инфраструктуре и захватывает стратегические объекты, в частности, Запорожскую атомную электростанцию. В Минобороны накануне заявили, что киевские власти предприняли попытку "чудовищной провокации" на прилегающей к станции территории 4 марта. Ночью украинские диверсанты, находившиеся здании учебно-тренировочного комплекса за пределами станции, обстреляли сотрудников мобильного патруля Росгвардии, которые совершали обход охраняемой территории. Ответным огнем силовики вынудили стрелявших покинуть огневые точки. Покидая место, они подожгли здание. Пожар впоследствии потушили, АЭС работает штатно, радиоактивный фон в норме.В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел стран Североатлантического блока заявил, что на встрече упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться в зоне конфликта. О невозможности такой меры говорили в Белом доме: в США подчеркивают, что она приведет к столкновению с Россией.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/borrel-1776466577.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ о нападении украинской диверсионной группы на Запорожскую АЭС
Минобороны России: ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание.
2022-03-05T09:30
true
PT2M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776460844_498:701:2249:2014_1920x0_80_0_0_3451bbc0aa407dbb6732c34fa730cbcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская аэс, владимир зеленский, николай азаров (политик)
09:30 05.03.2022 (обновлено: 11:55 05.03.2022)
 
Азаров назвал цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС

Азаров: Киев устроил провокацию на ЗАЭС, чтобы Запад ввел бесполетную зону над Украиной

© REUTERS / Zaporizhzhya NPPКадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС
Кадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Zaporizhzhya NPP
Кадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Диверсия на Запорожской АЭС была тщательно продумана, Владимир Зеленский хотел использовать ее для того, чтобы убедить западные страны ввести бесполетную зону над Украиной, сказал РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Разумеется, это преднамеренная провокация, потому что первое — ни один здравомыслящий военный из российской или украинской армии никогда бы не решился на осуществление такой провокации на территории крупнейшей в Европе атомной станции, которая располагает шестью атомными блоками", — заявил политик.
Он отметил, что "пусть даже второстепенный пожар на центре подготовки, переподготовки, это все-таки чрезвычайная ситуация" на атомном объекте.
"Второе, мгновенная реакция Зеленского — это же ночью было — и мгновенное его обращение к американцам и Великобритании с изложением абсолютно ложной информации само по себе говорит о том, что это подготовленная провокация. О проведении которой он был в курсе, потому что он использовал эту провокацию для создания бесполетной зоны над Украиной", — добавил Азаров.
Россия после признания суверенитета ДНР и ЛНР ведет операцию по демилитаризации Украины, наносит удары по военной инфраструктуре и захватывает стратегические объекты, в частности, Запорожскую атомную электростанцию.
В Минобороны накануне заявили, что киевские власти предприняли попытку "чудовищной провокации" на прилегающей к станции территории 4 марта. Ночью украинские диверсанты, находившиеся здании учебно-тренировочного комплекса за пределами станции, обстреляли сотрудников мобильного патруля Росгвардии, которые совершали обход охраняемой территории. Ответным огнем силовики вынудили стрелявших покинуть огневые точки. Покидая место, они подожгли здание. Пожар впоследствии потушили, АЭС работает штатно, радиоактивный фон в норме.
В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел стран Североатлантического блока заявил, что на встрече упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться в зоне конфликта. О невозможности такой меры говорили в Белом доме: в США подчеркивают, что она приведет к столкновению с Россией.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:28
Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЗапорожская АЭСВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала