https://ria.ru/20220305/mikrozaymy-1776690093.html
Ленобласть упростила предоставление микрозаймов для экспортеров от МСП
Ленобласть упростила предоставление микрозаймов для экспортеров от МСП - РИА Новости, 05.03.2022
Ленобласть упростила предоставление микрозаймов для экспортеров от МСП
Власти Ленинградской области упростили предоставление микрозаймов для экспортеров из числа малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:01
2022-03-05T12:01
2022-03-05T12:01
ленинградская область
микрозаймы
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области упростили предоставление микрозаймов для экспортеров из числа малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области изменил правила для своего микрофинансового продукта "Экспорт". Теперь по нему можно получить микрозаем до пяти миллионов рублей под 2,5% годовых, вместо трех миллионов рублей по ставке от 2,5% до 5% годовых."Полученные средства можно направить на оборотные и инвестиционные цели", — пояснил представитель пресс-службы добавив, что одно из основных условий для получения данной поддержки: период деятельности заемщика должен составлять не менее 12 месяцев.Он сообщил, что микрозайм по программе "Экспорт" выдается без комиссий, а проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Срок займа составляет не более 36 месяцев. Заявки рассматриваются не более десяти дней с момента подачи полного пакета документов.Он добавил, что государственная поддержка в центре "Мой бизнес" предоставляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области".
https://ria.ru/20220304/opershtab-1776556267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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микрозаймы, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области упростили предоставление микрозаймов для экспортеров из числа малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области
изменил правила для своего микрофинансового продукта "Экспорт". Теперь по нему можно получить микрозаем до пяти миллионов рублей под 2,5% годовых, вместо трех миллионов рублей по ставке от 2,5% до 5% годовых.
"Полученные средства можно направить на оборотные и инвестиционные цели", — пояснил представитель пресс-службы добавив, что одно из основных условий для получения данной поддержки: период деятельности заемщика должен составлять не менее 12 месяцев.
Он сообщил, что микрозайм по программе "Экспорт" выдается без комиссий, а проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Срок займа составляет не более 36 месяцев. Заявки рассматриваются не более десяти дней с момента подачи полного пакета документов.
"Микрозайм — это оптимальный вариант для начинающих предпринимателей, а также относительно молодых компаний с невысоким финансовым оборотом, готовых развивать свой бизнес. Как правило, таким предпринимателям сложно получить кредит в банке, поэтому государство разработало специальные программы по микрокредитованию. Такие займы отличаются невысокой процентной ставкой, поскольку выдаются за счет федерального или регионального бюджетов", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что государственная поддержка в центре "Мой бизнес" предоставляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области".