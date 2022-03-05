https://ria.ru/20220305/mikrozaymy-1776690093.html

Ленобласть упростила предоставление микрозаймов для экспортеров от МСП

Ленобласть упростила предоставление микрозаймов для экспортеров от МСП - РИА Новости, 05.03.2022

Ленобласть упростила предоставление микрозаймов для экспортеров от МСП

Власти Ленинградской области упростили предоставление микрозаймов для экспортеров из числа малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:01

2022-03-05T12:01

2022-03-05T12:01

ленинградская область

микрозаймы

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области упростили предоставление микрозаймов для экспортеров из числа малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области изменил правила для своего микрофинансового продукта "Экспорт". Теперь по нему можно получить микрозаем до пяти миллионов рублей под 2,5% годовых, вместо трех миллионов рублей по ставке от 2,5% до 5% годовых."Полученные средства можно направить на оборотные и инвестиционные цели", — пояснил представитель пресс-службы добавив, что одно из основных условий для получения данной поддержки: период деятельности заемщика должен составлять не менее 12 месяцев.Он сообщил, что микрозайм по программе "Экспорт" выдается без комиссий, а проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Срок займа составляет не более 36 месяцев. Заявки рассматриваются не более десяти дней с момента подачи полного пакета документов.Он добавил, что государственная поддержка в центре "Мой бизнес" предоставляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области".

https://ria.ru/20220304/opershtab-1776556267.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

микрозаймы, экономика