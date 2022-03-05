https://ria.ru/20220305/kireev-1776755465.html

Переговорщика Киреева убили в центре Киева, утверждает блогер Шарий

Переговорщика Киреева убили в центре Киева, утверждает блогер Шарий - РИА Новости, 05.03.2022

Переговорщика Киреева убили в центре Киева, утверждает блогер Шарий

Члена первой украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева "на самом деле" застрелили у здания суда в центре Киева, утверждает блогер Анатолий... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:36

2022-03-05T15:36

2022-03-05T19:12

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Члена первой украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева "на самом деле" застрелили у здания суда в центре Киева, утверждает блогер Анатолий Шарий. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании. Официальных подтверждений этому пока нет. При этом, как пишет издание "Страна.ua", источники в силовых структурах признают достоверной эту информацию. Как отмечал Дубинский, Киреева подозревали в госизмене."Переговорщика на первой, гомельской, встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову, у Печерского суда", — написал Шарий в Twitter.Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева, помимо Киреева, на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Переговоры длились почти пять часов, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анатолий шарий, киев, украина