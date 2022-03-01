https://ria.ru/20220301/obstrely-1775783772.html

"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке

"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке - РИА Новости, 01.03.2022

"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке

В последние недели Киев регулярно обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики, применяя запрещенную технику. Города, которые пострадали сильнее всего, РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:30

2022-03-01T14:30

2022-03-01T14:51

фото

обострение ситуации в днр и лнр

горловка

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ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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В последние недели Киев регулярно обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики, применяя запрещенную технику. Города, которые пострадали сильнее всего, — в фотоленте Ria.ru.

горловка

донецкая народная республика

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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