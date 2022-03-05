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Диетолог рассказал, как избежать весеннего гиповитаминоза
Диетолог рассказал, как избежать весеннего гиповитаминоза - РИА Новости, 05.03.2022
Диетолог рассказал, как избежать весеннего гиповитаминоза
Недостаток витаминов в организме весной стоит восполнять с помощью разнообразной диеты с высоким содержанием клетчатки - фруктов и овощей, а также витаминов и... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:06
2022-03-05T09:06
общество
здоровье - общество
антон бердов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Недостаток витаминов в организме весной стоит восполнять с помощью разнообразной диеты с высоким содержанием клетчатки - фруктов и овощей, а также витаминов и минералов, рассказал РИА Новости ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов."Ранняя весна застает нас в период острого гиповитаминоза (состояния, при котором в организме ощущается недостаточное количество витаминов). Это сказывается на общем самочувствии, настроении, состоянии кожи, волос, ногтей. Сбалансированное питание - это один из главных способов избежать гиповитаминоза. В первую очередь, нужно отказаться от строгих диет с большим количеством ограничений - весенняя диета должна быть разнообразной и включать в себя продукты с высоким содержанием клетчатки (особенно фруктов и овощей)", - сказал Бердов.Эксперт отметил, что витамины и минералы не имеют накопительного эффекта, поэтому они должны поступать в организм ежедневно. Обратить внимание стоит на кальций - поможет с хрупкостью костей и зубов, он есть в молочных продуктах. Повысить уровень гемоглобина и снизить общую "разбитость" сможет железо, которое содержится в говядине, субпродуктах, гречке и сухофруктах.Также полезно употреблять йод, дефицит которого приводит к проблемам с сердечно-сосудистой, костной, пищеварительной системами. Его можно получить из морепродуктов и йодированной соли. "Помимо названных, весной организму крайне важен цинк, его недостаток вызывает нарушения сна и снижение настроения. Много цинка в рыбе, сыре и говядине", - отметил диетолог.При этом необходимое количество витаминов можно получить из обычных продуктов питания, а ежедневное использование витаминных добавок, напротив, может привести к переизбытку витаминов. "Гипервитаминоз может привести к нарушениям минерального обмена, что намного неприятнее, чем гиповитаминоз", - считает Бердов.
https://ria.ru/20220221/desert-1773847821.html
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общество, здоровье - общество, антон бердов
09:06 05.03.2022
 
Диетолог рассказал, как избежать весеннего гиповитаминоза

Диетолог Бердов: избежать весеннего гиповитаминоза помогут клетчатка, витамины и минералы

© Pixabay / RitaEФруктовая тарелка
Фруктовая тарелка - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Pixabay / RitaE
Фруктовая тарелка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Недостаток витаминов в организме весной стоит восполнять с помощью разнообразной диеты с высоким содержанием клетчатки - фруктов и овощей, а также витаминов и минералов, рассказал РИА Новости ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов.
"Ранняя весна застает нас в период острого гиповитаминоза (состояния, при котором в организме ощущается недостаточное количество витаминов). Это сказывается на общем самочувствии, настроении, состоянии кожи, волос, ногтей. Сбалансированное питание - это один из главных способов избежать гиповитаминоза. В первую очередь, нужно отказаться от строгих диет с большим количеством ограничений - весенняя диета должна быть разнообразной и включать в себя продукты с высоким содержанием клетчатки (особенно фруктов и овощей)", - сказал Бердов.
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Эксперт отметил, что витамины и минералы не имеют накопительного эффекта, поэтому они должны поступать в организм ежедневно. Обратить внимание стоит на кальций - поможет с хрупкостью костей и зубов, он есть в молочных продуктах. Повысить уровень гемоглобина и снизить общую "разбитость" сможет железо, которое содержится в говядине, субпродуктах, гречке и сухофруктах.
Также полезно употреблять йод, дефицит которого приводит к проблемам с сердечно-сосудистой, костной, пищеварительной системами. Его можно получить из морепродуктов и йодированной соли. "Помимо названных, весной организму крайне важен цинк, его недостаток вызывает нарушения сна и снижение настроения. Много цинка в рыбе, сыре и говядине", - отметил диетолог.
При этом необходимое количество витаминов можно получить из обычных продуктов питания, а ежедневное использование витаминных добавок, напротив, может привести к переизбытку витаминов. "Гипервитаминоз может привести к нарушениям минерального обмена, что намного неприятнее, чем гиповитаминоз", - считает Бердов.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАнтон Бердов
 
 
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