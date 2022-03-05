Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/ege-1776710131.html
В Рособрнадзоре оценили вероятность отмены ЕГЭ
В Рособрнадзоре оценили вероятность отмены ЕГЭ - РИА Новости, 05.03.2022
В Рособрнадзоре оценили вероятность отмены ЕГЭ
Пока об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) речи нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:08
2022-03-05T13:29
образование - общество
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_59b1708a37127e7dda23aaf42779ec28.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пока об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) речи нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Понятно, что пока об отмене Единого государственного экзамена... речи нет. Риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем. Пока у нас твердое ощущение, что экзамен мы провести сможем, какие бы новые ограничения не вводились, то есть это не будет являться для нас серьезной помехой", - сказал он в ходе заседания комиссии "Единой России" по образованию и науке.Говоря о всероссийских проверочных работах, Музаев предложил обсуждать этот вопрос. Он отметил, что сейчас предполагается предпринимать такие же меры, как во время ковида. возможно, более масштабные. По его словам, детей сейчас надо чем-то занять, а не расслаблять.На следующей неделе планируется провести встречу с представителями ведущих лицеев и гимназий РФ, рассказал Музаев. По его словам, предполагается обсуждать формат всероссийских проверочных работ для таких школ, чтобы они могли сами разработать формат и модель.Ранее председатель комиссии "Единой России" по образованию и науке Елена Шмелева предложила приостановить проведение всероссийских проверочных работ, в том числе по программам среднего профобразования, с учетом сложившейся ситуации.
https://ria.ru/20220125/ege-1769348652.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9fd9e046a532f59eb69f2a18d1acfb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
13:08 05.03.2022 (обновлено: 13:29 05.03.2022)
 
В Рособрнадзоре оценили вероятность отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: пока об отмене ЕГЭ речи нет

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пока об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) речи нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Понятно, что пока об отмене Единого государственного экзамена... речи нет. Риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем. Пока у нас твердое ощущение, что экзамен мы провести сможем, какие бы новые ограничения не вводились, то есть это не будет являться для нас серьезной помехой", - сказал он в ходе заседания комиссии "Единой России" по образованию и науке.
Говоря о всероссийских проверочных работах, Музаев предложил обсуждать этот вопрос. Он отметил, что сейчас предполагается предпринимать такие же меры, как во время ковида. возможно, более масштабные. По его словам, детей сейчас надо чем-то занять, а не расслаблять.
На следующей неделе планируется провести встречу с представителями ведущих лицеев и гимназий РФ, рассказал Музаев. По его словам, предполагается обсуждать формат всероссийских проверочных работ для таких школ, чтобы они могли сами разработать формат и модель.
Ранее председатель комиссии "Единой России" по образованию и науке Елена Шмелева предложила приостановить проведение всероссийских проверочных работ, в том числе по программам среднего профобразования, с учетом сложившейся ситуации.
Единый госэкзамен - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 03:35
Опрос показал, что большинство россиян выступают за отмену ЕГЭ
 
Образование - ОбществоАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала