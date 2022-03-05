https://ria.ru/20220305/ege-1776710131.html

В Рособрнадзоре оценили вероятность отмены ЕГЭ

В Рособрнадзоре оценили вероятность отмены ЕГЭ - РИА Новости, 05.03.2022

В Рособрнадзоре оценили вероятность отмены ЕГЭ

Пока об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) речи нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:08

2022-03-05T13:08

2022-03-05T13:29

образование - общество

анзор музаев

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пока об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) речи нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Понятно, что пока об отмене Единого государственного экзамена... речи нет. Риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем. Пока у нас твердое ощущение, что экзамен мы провести сможем, какие бы новые ограничения не вводились, то есть это не будет являться для нас серьезной помехой", - сказал он в ходе заседания комиссии "Единой России" по образованию и науке.Говоря о всероссийских проверочных работах, Музаев предложил обсуждать этот вопрос. Он отметил, что сейчас предполагается предпринимать такие же меры, как во время ковида. возможно, более масштабные. По его словам, детей сейчас надо чем-то занять, а не расслаблять.На следующей неделе планируется провести встречу с представителями ведущих лицеев и гимназий РФ, рассказал Музаев. По его словам, предполагается обсуждать формат всероссийских проверочных работ для таких школ, чтобы они могли сами разработать формат и модель.Ранее председатель комиссии "Единой России" по образованию и науке Елена Шмелева предложила приостановить проведение всероссийских проверочных работ, в том числе по программам среднего профобразования, с учетом сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20220125/ege-1769348652.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование