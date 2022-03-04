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Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о Вооруженных силах
Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о Вооруженных силах - РИА Новости, 04.03.2022
Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о Вооруженных силах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию, и РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:24
2022-03-04T11:58
общество
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию, и призывы к санкциям против России."Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента", — сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.По его словам, есть возможность, что уже завтра нормы закона прямого действия "заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши ВС, понести очень жесткое наказание".Инициатива вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составить до 15 лет, оно будет применяться, если фейки повлекут тяжкие последствия.Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России будет наказываться:Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:Максимальное наказание за призывы к дискредитации российской армии составит пять лет лишения свободы.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220303/feyki-1776203154.html
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общество, россия
10:24 04.03.2022 (обновлено: 11:58 04.03.2022)
 
Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о Вооруженных силах

Госдума приняла закон о лишении свободы и штрафах за фейки об армии и призывы к санкциям

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию, и призывы к санкциям против России.
"Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента", — сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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По его словам, есть возможность, что уже завтра нормы закона прямого действия "заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши ВС, понести очень жесткое наказание".
Инициатива вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составить до 15 лет, оно будет применяться, если фейки повлекут тяжкие последствия.
Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России будет наказываться:
  • штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
  • исправительными работами на срок до года;
  • принудительными работы на срок до трех лет;
  • лишением свободы на тот же срок.
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Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:
  • штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет;
  • принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;
  • лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
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Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:
  • штраф до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет;
  • ограничение свободы на срок до трех лет;
  • принудительные работы на срок до трех лет;
  • арест на срок до шести месяцев;
  • лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.
Максимальное наказание за призывы к дискредитации российской армии составит пять лет лишения свободы.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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