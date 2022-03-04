https://ria.ru/20220304/zakon-1776429010.html

Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о Вооруженных силах

Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о Вооруженных силах - РИА Новости, 04.03.2022

Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о Вооруженных силах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию, и РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:24

2022-03-04T10:24

2022-03-04T11:58

общество

россия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию, и призывы к санкциям против России."Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента", — сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.По его словам, есть возможность, что уже завтра нормы закона прямого действия "заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши ВС, понести очень жесткое наказание".Инициатива вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составить до 15 лет, оно будет применяться, если фейки повлекут тяжкие последствия.Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России будет наказываться:Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:Максимальное наказание за призывы к дискредитации российской армии составит пять лет лишения свободы.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220303/feyki-1776203154.html

https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия