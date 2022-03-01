17:53 01.03.2022 (обновлено: 19:47 01.03.2022)
В МИД заявили, что за фейками об операции России на Украине стоит НАТО
Представитель МИД Захарова: за фейками об операции России на Украине стоят спецслужбы НАТО
Офицеры службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В создании потока лживой информации о российской военной операции на Украине участвует НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Колоссальный поток фейков. <…> Сейчас это все заполняет и заполоняет наше информационное пространство. Более того, хочу сказать, что за этим всем стоят настоящие спецслужбы, не какие-то там придуманные. <…> Это колоссальное противостояние, которое <…> руководится и дирижируется из Брюсселя. Это, безусловно, инфраструктура НАТО <…> задействована".
Как ранее сегодня сообщил РИА Новости глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, разработка законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России находится на завершающей стадии. Его внесут на рассмотрение депутатов после всех согласований.
За подобные преступления документ предусматривает до 15 лет заключения.
Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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