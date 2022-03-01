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В МИД заявили, что за фейками об операции России на Украине стоит НАТО

В МИД заявили, что за фейками об операции России на Украине стоит НАТО - РИА Новости, 01.03.2022

В МИД заявили, что за фейками об операции России на Украине стоит НАТО

В создании потока лживой информации о российской военной операции на Украине участвует НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:53

2022-03-01T17:53

2022-03-01T19:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В создании потока лживой информации о российской военной операции на Украине участвует НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Как ранее сегодня сообщил РИА Новости глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, разработка законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России находится на завершающей стадии. Его внесут на рассмотрение депутатов после всех согласований.За подобные преступления документ предусматривает до 15 лет заключения.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220301/foto-1775873943.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато