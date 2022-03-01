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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/feyki-1775891775.html
В МИД заявили, что за фейками об операции России на Украине стоит НАТО
В МИД заявили, что за фейками об операции России на Украине стоит НАТО - РИА Новости, 01.03.2022
В МИД заявили, что за фейками об операции России на Украине стоит НАТО
В создании потока лживой информации о российской военной операции на Украине участвует НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:53
2022-03-01T19:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В создании потока лживой информации о российской военной операции на Украине участвует НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Как ранее сегодня сообщил РИА Новости глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, разработка законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России находится на завершающей стадии. Его внесут на рассмотрение депутатов после всех согласований.За подобные преступления документ предусматривает до 15 лет заключения.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато
17:53 01.03.2022 (обновлено: 19:47 01.03.2022)
 
В МИД заявили, что за фейками об операции России на Украине стоит НАТО

Представитель МИД Захарова: за фейками об операции России на Украине стоят спецслужбы НАТО

© AFP 2022 / Yves HermanОфицеры службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Офицеры службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / Yves Herman
Офицеры службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В создании потока лживой информации о российской военной операции на Украине участвует НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Колоссальный поток фейков. <…> Сейчас это все заполняет и заполоняет наше информационное пространство. Более того, хочу сказать, что за этим всем стоят настоящие спецслужбы, не какие-то там придуманные. <…> Это колоссальное противостояние, которое <…> руководится и дирижируется из Брюсселя. Это, безусловно, инфраструктура НАТО <…> задействована".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД
Как ранее сегодня сообщил РИА Новости глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, разработка законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России находится на завершающей стадии. Его внесут на рассмотрение депутатов после всех согласований.
За подобные преступления документ предусматривает до 15 лет заключения.
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Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТО
 
 
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