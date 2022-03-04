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В Воронежской области отменят QR-коды
В Воронежской области отменят QR-коды - РИА Новости, 04.03.2022
В Воронежской области отменят QR-коды
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об отмене в регионе QR-кодов, введенных из-за ситуации с COVID-19. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:51
2022-03-04T16:51
2022-03-04T17:02
распространение коронавируса
александр гусев (государственный служащий)
коронавирус в россии
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воронежская область
россия
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об отмене в регионе QR-кодов, введенных из-за ситуации с COVID-19.В Воронежской области 8 ноября прошлого года из-за сложной ситуациии с коронавирусной инфекцией объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновившие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения."Сегодня, руководствуясь и позитивной динамикой Воронежской области по ряду ковид-показателей и рекомендациями Роспотребнадзора, могу сказать: QR-коды в регионе можно отменить", - написал Гусев в своем Telegram-канале.По его словам, вопрос о снятии QR-кодов будет вынесен завтра на обсуждение региональным оперативным штабом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:51 04.03.2022 (обновлено: 17:02 04.03.2022)
В Воронежской области отменят QR-коды
Губернатор Воронежской области Гусев разрешил отменить QR-коды в регионе