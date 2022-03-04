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В Воронежской области отменят QR-коды

В Воронежской области отменят QR-коды - РИА Новости, 04.03.2022

В Воронежской области отменят QR-коды

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об отмене в регионе QR-кодов, введенных из-за ситуации с COVID-19. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:51

2022-03-04T16:51

2022-03-04T17:02

распространение коронавируса

александр гусев (государственный служащий)

коронавирус в россии

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воронежская область

россия

коронавирус covid-19

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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об отмене в регионе QR-кодов, введенных из-за ситуации с COVID-19.В Воронежской области 8 ноября прошлого года из-за сложной ситуациии с коронавирусной инфекцией объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновившие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения."Сегодня, руководствуясь и позитивной динамикой Воронежской области по ряду ковид-показателей и рекомендациями Роспотребнадзора, могу сказать: QR-коды в регионе можно отменить", - написал Гусев в своем Telegram-канале.По его словам, вопрос о снятии QR-кодов будет вынесен завтра на обсуждение региональным оперативным штабом.

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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