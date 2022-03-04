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Туризм
https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776471489.html
Туроператоры попросили власти о господдержке и расширении кешбэка
Туроператоры попросили власти о господдержке и расширении кешбэка - РИА Новости, 04.03.2022
Туроператоры попросили власти о господдержке и расширении кешбэка
АТОР направила в Ростуризм предложения по поддержке отрасли на фоне непростой геополитической ситуации, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:42
2022-03-04T13:46
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
ситуация в днр и лнр
кешбэк
белоруссия
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. АТОР направила в Ростуризм предложения по поддержке отрасли на фоне непростой геополитической ситуации, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.Ассоциация попросила компенсировать туроператорам затраты за вывоз, незапланированную оплату билетов и отелей для отдыхающих, оставшихся за рубежом в связи с закрытием неба.Помимо того, организация просит выделить дополнительные средства из бюджета на продление программы кешбэка в марте и апреле 2022 года за туры по России, в том числе на высокий сезон. Возможно, стоит исключить из участия в программе регионы, куда путешественники едут и без льготы — например, Краснодарский и Ставропольский края, Московская, Ленинградская области, говорится в письме.Также туроператоры считают, что нужно оперативно подготовиться к последствиям санкций против российских авиаперевозчиков. Например, согласовать внутренние и международные рейсы из российских аэропортов для авиакомпаний из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и других государств, не присоединившихся к санкциям.Еще ассоциация предлагает дать туроператорам возможность использовать средства фонда персональной ответственности без обязательств его дальнейшего пополнения, ввести мораторий на банкротство участников рынка до конца 2023 года, снизить налоги и предоставить льготные кредиты по ставке семь процентов. Эти средства можно направить на выплату средств клиентам за несостоявшиеся в 2022 году поездки.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/keshbek-1774973257.html
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), ситуация в днр и лнр, кешбэк, белоруссия, россия, азербайджан, казахстан
13:42 04.03.2022 (обновлено: 13:46 04.03.2022)
 
Туроператоры попросили власти о господдержке и расширении кешбэка

АТОР попросила Ростуризм поддержать туротрасль, возместив неплановые траты компаний

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. АТОР направила в Ростуризм предложения по поддержке отрасли на фоне непростой геополитической ситуации, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ассоциация попросила компенсировать туроператорам затраты за вывоз, незапланированную оплату билетов и отелей для отдыхающих, оставшихся за рубежом в связи с закрытием неба.
Помимо того, организация просит выделить дополнительные средства из бюджета на продление программы кешбэка в марте и апреле 2022 года за туры по России, в том числе на высокий сезон. Возможно, стоит исключить из участия в программе регионы, куда путешественники едут и без льготы — например, Краснодарский и Ставропольский края, Московская, Ленинградская области, говорится в письме.
Также туроператоры считают, что нужно оперативно подготовиться к последствиям санкций против российских авиаперевозчиков. Например, согласовать внутренние и международные рейсы из российских аэропортов для авиакомпаний из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и других государств, не присоединившихся к санкциям.
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Еще ассоциация предлагает дать туроператорам возможность использовать средства фонда персональной ответственности без обязательств его дальнейшего пополнения, ввести мораторий на банкротство участников рынка до конца 2023 года, снизить налоги и предоставить льготные кредиты по ставке семь процентов. Эти средства можно направить на выплату средств клиентам за несостоявшиеся в 2022 году поездки.
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