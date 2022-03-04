13:42 04.03.2022 (обновлено: 13:46 04.03.2022)
Туроператоры попросили власти о господдержке и расширении кешбэка
АТОР попросила Ростуризм поддержать туротрасль, возместив неплановые траты компаний
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. АТОР направила в Ростуризм предложения по поддержке отрасли на фоне непростой геополитической ситуации, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ассоциация попросила компенсировать туроператорам затраты за вывоз, незапланированную оплату билетов и отелей для отдыхающих, оставшихся за рубежом в связи с закрытием неба.
Помимо того, организация просит выделить дополнительные средства из бюджета на продление программы кешбэка в марте и апреле 2022 года за туры по России, в том числе на высокий сезон. Возможно, стоит исключить из участия в программе регионы, куда путешественники едут и без льготы — например, Краснодарский и Ставропольский края, Московская, Ленинградская области, говорится в письме.
Также туроператоры считают, что нужно оперативно подготовиться к последствиям санкций против российских авиаперевозчиков. Например, согласовать внутренние и международные рейсы из российских аэропортов для авиакомпаний из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и других государств, не присоединившихся к санкциям.
Еще ассоциация предлагает дать туроператорам возможность использовать средства фонда персональной ответственности без обязательств его дальнейшего пополнения, ввести мораторий на банкротство участников рынка до конца 2023 года, снизить налоги и предоставить льготные кредиты по ставке семь процентов. Эти средства можно направить на выплату средств клиентам за несостоявшиеся в 2022 году поездки.