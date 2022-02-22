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Туризм
https://ria.ru/20220222/unwto-1774271735.html
В UNWTO оценили программу туристического кешбэка в России
В UNWTO оценили программу туристического кешбэка в России - РИА Новости, 22.02.2022
В UNWTO оценили программу туристического кешбэка в России
Программа туристического кешбэка, действующая в России, показала свою эффективность в привлечении путешественников и развитии сектора, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:49
2022-02-22T15:49
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
москва
россия
всемирная туристская организация
кешбэк
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МАДРИД, 22 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Программа туристического кешбэка, действующая в России, показала свою эффективность в привлечении путешественников и развитии сектора, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили."Мы хотели бы поздравить Россию с успешным внедрением программы "Туристический кешбэк". Она субсидируется правительством, туристы могут заплатить за путешествие и получить возврат в размере 20 процентов от стоимости. Это пример, которому могли бы последовать многие страны. Тот факт, что программа несколько раз продлевалась, включая зиму-весну 2022 года с двумя миллионами разных туристических предложений, доказывает, насколько успешна эта инициатива", – отметил он.Кроме того, Пололикашвили обратил внимание на успешное развитие в последние годы в России гастрономического туризма. "Еще одно достижение – работа по развитию гастрономического туризма. В октябре 2021 года девять ресторанов Москвы стали первыми в России и на постсоветском пространстве, кто был награжден звездами "Мишлен", – добавил он.Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка – мера, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. С начала 2021 года акцией воспользовались почти 1,7 миллиона россиян. Суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, а в виде кешбэка им на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Путешественники могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз – с момента начала навигации по 1 июня. В пресс-службе Ростуризма отмечали, что из пяти миллиардов рублей, выделенных на акцию кешбэка в 2022 году, 56 процентов средств запланировано на весенний этап продаж, остальные – на осенний.
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Лана Баева
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, россия, всемирная туристская организация, кешбэк
15:49 22.02.2022
 
В UNWTO оценили программу туристического кешбэка в России

Глава UNWTO похвалил Россию за туристический кешбэк и развитие гастропутешествий

© Фото : предоставлено координатором федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатериной ШаповаловойПроект "Гастрономическая карта России"
Проект Гастрономическая карта России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : предоставлено координатором федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатериной Шаповаловой
Читать ria.ru в
МАДРИД, 22 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Программа туристического кешбэка, действующая в России, показала свою эффективность в привлечении путешественников и развитии сектора, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили.
"Мы хотели бы поздравить Россию с успешным внедрением программы "Туристический кешбэк". Она субсидируется правительством, туристы могут заплатить за путешествие и получить возврат в размере 20 процентов от стоимости. Это пример, которому могли бы последовать многие страны. Тот факт, что программа несколько раз продлевалась, включая зиму-весну 2022 года с двумя миллионами разных туристических предложений, доказывает, насколько успешна эта инициатива", – отметил он.
Кроме того, Пололикашвили обратил внимание на успешное развитие в последние годы в России гастрономического туризма. "Еще одно достижение – работа по развитию гастрономического туризма. В октябре 2021 года девять ресторанов Москвы стали первыми в России и на постсоветском пространстве, кто был награжден звездами "Мишлен", – добавил он.
Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 12:36Туризм
"Круто быть поваром": как 11 звезд Michelin изменят российскую гастрономию
Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка – мера, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. С начала 2021 года акцией воспользовались почти 1,7 миллиона россиян. Суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, а в виде кешбэка им на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.
Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Путешественники могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз – с момента начала навигации по 1 июня. В пресс-службе Ростуризма отмечали, что из пяти миллиардов рублей, выделенных на акцию кешбэка в 2022 году, 56 процентов средств запланировано на весенний этап продаж, остальные – на осенний.
Работа туроператора - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 15:29Туризм
Продажи туров по России по программе кешбэка выросли вдвое
Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)МоскваРоссияВсемирная туристская организацияКешбэк
 
 
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