https://ria.ru/20220222/unwto-1774271735.html

В UNWTO оценили программу туристического кешбэка в России

В UNWTO оценили программу туристического кешбэка в России - РИА Новости, 22.02.2022

В UNWTO оценили программу туристического кешбэка в России

Программа туристического кешбэка, действующая в России, показала свою эффективность в привлечении путешественников и развитии сектора, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:49

2022-02-22T15:49

2022-02-22T15:49

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туризм

новости - туризм

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МАДРИД, 22 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Программа туристического кешбэка, действующая в России, показала свою эффективность в привлечении путешественников и развитии сектора, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили."Мы хотели бы поздравить Россию с успешным внедрением программы "Туристический кешбэк". Она субсидируется правительством, туристы могут заплатить за путешествие и получить возврат в размере 20 процентов от стоимости. Это пример, которому могли бы последовать многие страны. Тот факт, что программа несколько раз продлевалась, включая зиму-весну 2022 года с двумя миллионами разных туристических предложений, доказывает, насколько успешна эта инициатива", – отметил он.Кроме того, Пололикашвили обратил внимание на успешное развитие в последние годы в России гастрономического туризма. "Еще одно достижение – работа по развитию гастрономического туризма. В октябре 2021 года девять ресторанов Москвы стали первыми в России и на постсоветском пространстве, кто был награжден звездами "Мишлен", – добавил он.Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка – мера, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. С начала 2021 года акцией воспользовались почти 1,7 миллиона россиян. Суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, а в виде кешбэка им на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Путешественники могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз – с момента начала навигации по 1 июня. В пресс-службе Ростуризма отмечали, что из пяти миллиардов рублей, выделенных на акцию кешбэка в 2022 году, 56 процентов средств запланировано на весенний этап продаж, остальные – на осенний.

https://ria.ru/20211015/michelin-1754693878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, россия, всемирная туристская организация, кешбэк