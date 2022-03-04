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Врачи рассказали, как снизить риск заражения вирусом папилломы человека
Врачи рассказали, как снизить риск заражения вирусом папилломы человека - РИА Новости, 04.03.2022
Врачи рассказали, как снизить риск заражения вирусом папилломы человека
Моногамные отношения, барьерные средства защиты при половом контакте и вакцинопрофилактика помогут снизить риски заражения вирусом папилломы человека и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:22
2022-03-04T09:22
общество
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Моногамные отношения, барьерные средства защиты при половом контакте и вакцинопрофилактика помогут снизить риски заражения вирусом папилломы человека и заболевания раком шейки матки, сообщили РИА Новости опрошенные врачи во Всемирный день борьбы с Вирусом папилломы человека."Если у мужчины нет моногамных отношений, то для здоровья женщины желательно, чтобы половой контакт был строго в презервативе. Но лучшая защита - это контакты с единственной партнершей, тогда вероятность инфицирования вирусом папилломы человека значительно снижается. Барьерные средства защиты значительно снижают риск инфицирования, однако в некоторых случаях вирус может находиться вне зоны действия презерватива", - рассказал заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного Депздрава, врач-дерматовенеролог Виталий Петров.При этом врач отметил, что вакцинация от ВПЧ является эффективной профилактикой рака шейки матки, связанного с этим вирусом. Однако даже самая современная вакцина защищает от тех штаммов, которые высокого онкогенного риска, в частности 16 и 18 типа, они передаются при половых контактах. Риск заражения остальными видами типов вируса папилломы человека, которые не вызывают онкологию, не исключен."На сегодняшний день есть определенный опыт, говорящий об эффективности вакцины. Особенно это важно для семей, где отслеживается онкопатология. Поэтому очень важно сделать прививку от ВПЧ, чтобы значительно снизить риск развития рака шейки матки. Тем более, что в Москве девочки 12-13 лет могут сделать эту прививку совершенно бесплатно, обратившись в свою поликлинику. Как показала практика, рак шейки матки значительно снизился во всех странах, где вакцинация от ВПЧ включена в календарь прививок", - добавил Петров.Как отметила врач-дерматовенеролог МНПЦДК Людмила Анохина, отсутствие симптомов при заражении ВПЧ - нормальная практика, хуже, если они уже себя проявили, поэтому женщинам необходимо приходить раз в год на профилактические осмотры. При этом сам факт инфицирования еще не говорит о появлении онкологии."Если женщина здорова, у нее хорошо с иммунитетом, то даже эти высокоонкогенные типы через 6-12 месяцев могут уйти из организма. Вирус папилломы человека в отличие от вируса герпеса может уйти навсегда из организма, если у женщины сильный локальный иммунитет, правильная микрофлора и нет инфекций, передаваемых половым путем. А если нарушена флора, есть инфекции, передаваемые половым путем, риск перехождения ВПЧ 16 и 18 типа из факта самого наличия в организме в рак значительно повышается", - отметила собеседница агентства.Она уточнила, что у мужчин вирус может себя никак не проявлять, при этом больший риск передачи вируса представляют мужчины, которые не обрезаны.
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общество, москва, здоровье - общество
09:22 04.03.2022
 
Врачи рассказали, как снизить риск заражения вирусом папилломы человека

Врач Петров: вакцинопрофилактика поможет снизить риск заражения вирусом папилломы человека

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Fotolia / rogerphoto
Врачи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Моногамные отношения, барьерные средства защиты при половом контакте и вакцинопрофилактика помогут снизить риски заражения вирусом папилломы человека и заболевания раком шейки матки, сообщили РИА Новости опрошенные врачи во Всемирный день борьбы с Вирусом папилломы человека.
"Если у мужчины нет моногамных отношений, то для здоровья женщины желательно, чтобы половой контакт был строго в презервативе. Но лучшая защита - это контакты с единственной партнершей, тогда вероятность инфицирования вирусом папилломы человека значительно снижается. Барьерные средства защиты значительно снижают риск инфицирования, однако в некоторых случаях вирус может находиться вне зоны действия презерватива", - рассказал заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного Депздрава, врач-дерматовенеролог Виталий Петров.
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При этом врач отметил, что вакцинация от ВПЧ является эффективной профилактикой рака шейки матки, связанного с этим вирусом. Однако даже самая современная вакцина защищает от тех штаммов, которые высокого онкогенного риска, в частности 16 и 18 типа, они передаются при половых контактах. Риск заражения остальными видами типов вируса папилломы человека, которые не вызывают онкологию, не исключен.
"На сегодняшний день есть определенный опыт, говорящий об эффективности вакцины. Особенно это важно для семей, где отслеживается онкопатология. Поэтому очень важно сделать прививку от ВПЧ, чтобы значительно снизить риск развития рака шейки матки. Тем более, что в Москве девочки 12-13 лет могут сделать эту прививку совершенно бесплатно, обратившись в свою поликлинику. Как показала практика, рак шейки матки значительно снизился во всех странах, где вакцинация от ВПЧ включена в календарь прививок", - добавил Петров.
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Как отметила врач-дерматовенеролог МНПЦДК Людмила Анохина, отсутствие симптомов при заражении ВПЧ - нормальная практика, хуже, если они уже себя проявили, поэтому женщинам необходимо приходить раз в год на профилактические осмотры. При этом сам факт инфицирования еще не говорит о появлении онкологии.
"Если женщина здорова, у нее хорошо с иммунитетом, то даже эти высокоонкогенные типы через 6-12 месяцев могут уйти из организма. Вирус папилломы человека в отличие от вируса герпеса может уйти навсегда из организма, если у женщины сильный локальный иммунитет, правильная микрофлора и нет инфекций, передаваемых половым путем. А если нарушена флора, есть инфекции, передаваемые половым путем, риск перехождения ВПЧ 16 и 18 типа из факта самого наличия в организме в рак значительно повышается", - отметила собеседница агентства.
Она уточнила, что у мужчин вирус может себя никак не проявлять, при этом больший риск передачи вируса представляют мужчины, которые не обрезаны.
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