https://ria.ru/20220304/nato-1776449185.html

Генсек НАТО заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине

Генсек НАТО заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Генсек НАТО заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе подтвердил, что блок не является стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:36

2022-03-04T11:36

2022-03-04T12:01

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе подтвердил, что блок не является стороной конфликта на Украине.В то же время Столтенберг подчеркнул, что никакого сомнения в том, что НАТО будет защищать членов альянса быть не должно, и в этой связи было усилено присутствие альянса на восточном фланге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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