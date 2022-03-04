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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/nato-1776449185.html
Генсек НАТО заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине
Генсек НАТО заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Генсек НАТО заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе подтвердил, что блок не является стороной конфликта на Украине. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:36
2022-03-04T12:01
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
нато
йенс столтенберг
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе подтвердил, что блок не является стороной конфликта на Украине.В то же время Столтенберг подчеркнул, что никакого сомнения в том, что НАТО будет защищать членов альянса быть не должно, и в этой связи было усилено присутствие альянса на восточном фланге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/germaniya-1776427592.html
https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html
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россия
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
11:36 04.03.2022 (обновлено: 12:01 04.03.2022)
 
Генсек НАТО заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе подтвердил, что блок не является стороной конфликта на Украине.
"Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО на является стороной конфликта. НАТО – это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией", - сказал он.
В то же время Столтенберг подчеркнул, что никакого сомнения в том, что НАТО будет защищать членов альянса быть не должно, и в этой связи было усилено присутствие альянса на восточном фланге.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, заявила глава МИД Германии
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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